Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:05 0

В Шимановске один больной коронавирусом вызвал локальную вспышку

В Шимановске один больной коронавирусом вызвал локальную вспышку

В Шимановске Амурской области за минувшие сутки было зарегистрировано сразу 9 новых случаев коронавируса. Это рекордный прирост в регионе. Руководитель амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова заявила на заседании оперативного штаба в правительстве региона, что локальная вспышка случилась из-за несоблюдения противоэпидемических требований.

«Показательный пример – Шимановск - когда один случай привёл к локальной вспышке. Сейчас там зарегистрировано 25 случаев, как раз из-за несоблюдения требований изоляции, проведения дезинфекции, ограничения контактов. Всем муниципальным образованиям и надзорным органам нужно усилить работу по соблюдению требований безопасности», - отметила главный санитарный врач.

По последним данным в Шимановске было зарегистрировано 25 случаев коронавируса.

Руководитель регионального Роспотребнадзора обратила внимание на то, что нет должного контроля со стороны муниципальных образований.

«Главы муниципальных образований – ситуация меняется очень быстро. Вы должны принимать решения оперативно. На примере Шимановска – надо максимально всеми возможными способами информировать население о сложившейся обстановке, о том, что есть опасность. Что необходимо соблюдать самоизоляцию, социальную дистанцию, масочный режим, носить перчатки. Не ходить пока в гости, ограничить контакты. Люди недопонимают угрозу, общаются, тем самым увеличивают очаг распространения нового вируса», - подчеркнул глава региона Василий Орлов.

Просмотров всего: 664

#коронавирус #Шимановск

распечатать


Коронавирус

Роспотребнадзор назвал основной путь распространения коронавируса в Амурской области
Общество

Портал госуслуг стал доступен для оформления выплат на детей
Коронавирус 35

Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Коронавирус 1

Амурский Роспотребнадзор рекомендовал детсадам еще поработать в режиме дежурных групп
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь