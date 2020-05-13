В Шимановске один больной коронавирусом вызвал локальную вспышку

«Показательный пример – Шимановск - когда один случай привёл к локальной вспышке. Сейчас там зарегистрировано 25 случаев, как раз из-за несоблюдения требований изоляции, проведения дезинфекции, ограничения контактов. Всем муниципальным образованиям и надзорным органам нужно усилить работу по соблюдению требований безопасности», - отметила главный санитарный врач.

По последним данным в Шимановске было зарегистрировано 25 случаев коронавируса.

Руководитель регионального Роспотребнадзора обратила внимание на то, что нет должного контроля со стороны муниципальных образований.

«Главы муниципальных образований – ситуация меняется очень быстро. Вы должны принимать решения оперативно. На примере Шимановска – надо максимально всеми возможными способами информировать население о сложившейся обстановке, о том, что есть опасность. Что необходимо соблюдать самоизоляцию, социальную дистанцию, масочный режим, носить перчатки. Не ходить пока в гости, ограничить контакты. Люди недопонимают угрозу, общаются, тем самым увеличивают очаг распространения нового вируса», - подчеркнул глава региона Василий Орлов.