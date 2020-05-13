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13мая
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сегодня, 07:25 0

Портал госуслуг стал доступен для оформления выплат на детей

Портал госуслуг стал доступен для оформления выплат на детей

Единый портал госуслуг заработал после суток технического сбоя. Корреспондент Амур.инфо протестировал сервис. Заявление на выплату удалось подать в течение двух минут.

На портале госуслуг запустили сервис для оформления выплат на детей. Сумма компенсации составляет 10 тысяч рублей, передает РИА Новости.

«Россияне могут подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет по адресу posobie16.gosuslugi.ru», – сообщили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

11 мая в ходе обращения президент России Владимир Путин заявил, что с 1 июня семьям с детьми от 3 до 15 лет необходимо предоставить единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей.

Глава государства также высказался о необходимости расширить количество получателей выплат для детей в возрасте до трех лет.

Правительство РФ уже утвердило документ, предполагающий дополнительные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно.

Владимир Путин в обращении 11 мая заявил о введении 5 видов выплат семьям с детьми. Первое - выплачивать по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка семьям, где родители временно потеряли работу. Такие выплаты осуществляются в течение трёх месяцев - с апреля по июнь.

Также принято решение о том, что нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей с трёх до семи лет включительно, сделать это раньше: не с 1 июля, как предусматривали в своё время, а с 1 июня. Кто может претендовать на выплату, Амур.инфо сообщало ранее. Прием заявлений в службе соцзащиты начнется после 20 мая.

«Обращаю внимание, такие выплаты начисляются, как и говорил в Послании, с начала текущего года. Таким образом семья, подав заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года. В среднем (подчеркиваю: в среднем) это 33 тысячи рублей на одного ребёнка, и такая семья в дальнейшем будет получать регулярные выплаты уже ежемесячно. В среднем по стране это порядка 5,5 тысячи рублей на одного ребёнка в месяц», - пояснил президент.

Указом президента будет вдвое увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребёнком - с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы.

Кроме того, президент предложил выплачивать по 5000 рублей на одного ребенка в семьях с детьми до трех лет, не только семьям, имеющим право на маткапитал, как было реализовано прежде.

«Уже говорил о дополнительных выплатах на каждого ребёнка до трёх лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много семей, у которых этого права нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть, до той даты, с которой введён новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребёнка. В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в 5000 рублей. Причём не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. Таким образом, выплаты по 5000 рублей на ребёнка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет, - отметил президент. - И, наконец, ещё одна мера поддержки семей с детьми. С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребёнка с трёх лет до наступления 16-летнего возраста».

Президент подчеркнул, что справки и выписки собирать не потребуется. Ранее Пенсионный фонд подробно разъяснил на Амур.инфо, какие документы потребуются для оформления заявления.

«Повторю: каждая российская семья, в которой растут дети с трёх до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи – сделать это уже с завтрашнего дня, дистанционно с помощью портала «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда и получить деньги 10 000 рублей на каждого ребёнка начиная, как я уже сказал, с 1 июня текущего года», - сказал Владимир Путин.

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#коронавирус #помощь #финансы

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