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Выбор читателей за 12 мая

Выбор читателей за 12 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 12 мая.

В Приамурье зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом

12 мая в Амурской области выявлено 17 новых заболевших коронавирусом. Больных прибавили Шимановск, Белогорск и Свободный.

Движение по мосту через Зею в Благовещенске временно запретят

В Благовещенске в среду, 13 мая, в 22:00 движение по мосту через Зею полностью перекроют для всех видов автотранспорта. Открыть проезд планируется 14 мая в 05:00.

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий получить школьный аттестат без ЕГЭ

Правительство внесло в Госдуму законопроект с целым пакетом неотложных мер, направленных на предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции. В их числе и возможность получить аттестат за девятый и одиннадцатый класс и выпуститься из школы без ОГЭ и ЕГЭ – на основании годовых школьных оценок.

В Приамурье с золотодобытчика взыскали 20 миллионов рублей

В Амурской области с одного из золотодобывающих предприятий взыскали ущерб, причиненный окружающей среде. Такое решение принял суд по требованию природоохранного прокурора.

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#Обзор #интернет #СМИ

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