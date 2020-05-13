Выбор читателей за 12 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 12 мая.

12 мая в Амурской области выявлено 17 новых заболевших коронавирусом. Больных прибавили Шимановск, Белогорск и Свободный.

В Благовещенске в среду, 13 мая, в 22:00 движение по мосту через Зею полностью перекроют для всех видов автотранспорта. Открыть проезд планируется 14 мая в 05:00.

Правительство внесло в Госдуму законопроект с целым пакетом неотложных мер, направленных на предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции. В их числе и возможность получить аттестат за девятый и одиннадцатый класс и выпуститься из школы без ОГЭ и ЕГЭ – на основании годовых школьных оценок.

В Амурской области с одного из золотодобывающих предприятий взыскали ущерб, причиненный окружающей среде. Такое решение принял суд по требованию природоохранного прокурора.