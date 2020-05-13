Гороскоп 13 мая: Львам необходимо избавиться от ненужных вещей, а Овны всех удивят

Восход Солнца: 04:44

Заход Солнца: 20:07

Солнце в Тельце.

Овен. Разум берет верх над эмоциями и случайностями; твердостью решений Вы удивляете даже себя. Помощь нуждающимся улучшит и позиции Овнов.

Телец. Сегодня Вы сможете решить целый ряд служебных вопросов, Ваш профессионализм обязательно заметит начальство. Не время торопиться и ограничиваться поверхностными знаниями, разберитесь в сути, изучите все нюансы, так Вы сможете обойти конкурентов совсем скоро. Ведь они не будут знать того, что откроется Тельцам!

Близнецы. Устойчивость и выносливость помогут Вам наладить отношения даже с самыми неудобными людьми. Избежать ссоры с партнером Близнецам поможет холодный ум и способность своевременно остановиться, не затевать пустые разговоры, которые закончатся взаимным раздражением и для Вас, и для любимого человека.

Рак. Примите свои недостатки, поработайте над тем, чтобы для окружающих они стали вашими фишками и даже достоинствами. Обязательной двигайтесь вперед к своим целям, ни ваши сомнения, ни критика окружающих не должны Вас остановить.

Читайте также

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: Стрельцам необходимо распланировать траты, Рыбы легко урегулируют конфликты

Лев. Вопросы, которые Вы сегодня будете себе задавать, в большей степени вызваны плохим настроением, чем реальными выводами. Интересный день, Вы сможете сделать то, на что раньше не решались, по итогу у Вас на руках останутся неповторимый опыт и теплые воспоминания.

Дева. Отличной идеей может стать генеральная уборка, в ходе которой Вы, наконец, избавитесь от ненужный вещей. Вероятно, именно теперь ваши поиски и раздумья могут обрести конкретную форму. Кроме того, вполне стабильным станет и финансовое положение.

Весы. Держите дистанцию с малознакомыми людьми, чтобы не взболтнуть лишнего в общении с ними. Вы будете в хорошем финансовом положении по сравнению с другими, однако ради денежного благополучия придется много и упорно трудиться.

Скорпион. Старайтесь пребывать в хорошем расположении духа, иначе возможны неприятности на рабочем месте и в семье. В многолюдных местах возрастает риск встретить какого-нибудь человека, который на ровном месте испортит Вам настроение.

Читайте также

Над Белогорском взвилось штурмовое победное знамя (видео)

Стрелец. Не исключено, что неудачное когда-то занятие в этот раз окажется доходным, но не сразу! Вы хотите, чтобы Вас любили, и в среду Вы почувствуете повышенное внимание к своей персоне.

Козерог. В критике тоже можно найти позитив, если Вам придется выслушивать в свой адрес замечания, проявите себя с лучшей стороны! Советуем сегодня сократить количество контактов, как в деловой сфере, так и в личных отношениях Козерогам будет сложно общаться с людьми.

Водолей. Пора чем-то разнообразить обыденность, которая Вас уже порядком достала. Подумайте, куда отправиться уже завтра. Думайте о себе и своей жизни, Вы упускаете нечто важное в попытках помочь кому-то еще.

Рыбы. Сегодня многие люди будут добиваться встречи с Рыбами, популярность возникнет сама по себе, она будет льстить Вам! День может стать знаковым для Вас, старайтесь посвятить время важным делам, рискуйте для достижения успеха, Фортуна улыбнется.

Астролог: Вальдемар Небоходцев