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12мая
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сегодня, 21:45 19

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Фото: ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом. «Да, я заболел, – сказал он в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус. – Лечусь».

Ранее о подозрении на коронавирус у пресс-секретаря президента сообщил Telegram-канал «Незыгарь».

Коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин с 30 апреля находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений, врачи отмечают положительную динамику в его состоянии, сообщает ТАСС.

Вслед за Дмитрием Песковым, его супруга Татьяна Навка сообщила, что была госпитализирована с коронавирусной инфекцией вслед за мужем.


«Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда», — приводит слова Навки издание Daily Storm.


Она уточнила, что состояние Пескова оценивается как удовлетворительное, сообщает РБК-Спорт.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • dalnevostok

    dalnevostok
    1 час назад

    Вот это поворот!

  • Roker

    Roker
    1 час назад

    Мдя, а главный держится, молодец, ещё столько для страны успеет сделать.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    На какой номер смску отправлять?

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Эх,Дима,Дима!Дома надо было сидеть,а когда приспичит за хлебушком,-маску надевать и руки мыть с мылом.

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    1 час назад

    Богоизбранный в опасности. Пусть сегодня каждый перед сном помолится за здоровье Владимира Владимировича Путина.

  • Scoville

    Scoville
    1 час назад

    Позитив на ночь)

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Ну так могут и до Путина добраться. Упакуют на карантин и все, по возрасту он в группе риска, всякое может быть. Трампа же пытались так отодвинуть и убрать, но не получилось.

  • 55

    55
    1 час назад

    Так едросня до сих пор свою вину не признала, а теперь на собственные грабли наступает.

  • Ветерок100

    Ветерок100
    1 час назад

    Я почему то не верю, что кто то из них заболел. Не верю и все.

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    54 минуты назад

    Ветерок100

    Я почему то не верю, что кто то из них заболел. Не верю и все.



    Видать были планы после Дня Победы..отдохнуть ,подлечиться...а тут он пришёл.. коронавирус..сейчас Мишустин выйдет отдохнувшим..а там посмотрим кому ещё надо по делам отлучиться...

  • амурская алена

    амурская алена
    47 минут назад

    Лично я не верю,живут в особняках,в особых условиях и т.д. ,такого просто быть не может,для кого интересно это пишут,неужели кто-то верит.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    42 минуты назад

    Психологический ход: я обычный человек... Враньё! Если нет - пожелание: пускай лечащим врачом станет Малышева с её припёками о чуде-расчудесном.

  • 55

    55
    40 минут назад

    амурская аленаЛично я не верю,живут в особняках,в особых условиях и т.д. ,такого просто быть не может,для кого интересно это пишут,неужели кто-то верит.


    Ну конечно, они же живут в бараках, едят крыс, добывают урановую руду и т.д.

  • Алхимик

    Алхимик
    38 минут назад

    Перед вирусом все равны.

  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    37 минут назад

    Скажите, а мы можем надеяться?

  • lev4ik

    lev4ik
    32 минуты назад

    Ага,это из серии"здоровье за деньги не купишь". Только умалчивается,что за деньги его можно сохранить.Да и болеть,коль уж случилось,лучше в отдельной палате,нежели в общем коридоре,не так ли?

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    14 минут назад



    Маска не помогла. Вот что значит работать в тяжелых условиях. Выздоровления.

  • karlik nos

    karlik nos
    14 минут назад

    Досвидание Песков...

  • karlik nos

    karlik nos
    10 минут назад

    Вы не в писываетесь в новый ремонт)))

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