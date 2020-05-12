Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом. «Да, я заболел, – сказал он в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус. – Лечусь».

Ранее о подозрении на коронавирус у пресс-секретаря президента сообщил Telegram-канал «Незыгарь».

Коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин с 30 апреля находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений, врачи отмечают положительную динамику в его состоянии, сообщает ТАСС.

Вслед за Дмитрием Песковым, его супруга Татьяна Навка сообщила, что была госпитализирована с коронавирусной инфекцией вслед за мужем.







«Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда», — приводит слова Навки издание Daily Storm.







Она уточнила, что состояние Пескова оценивается как удовлетворительное, сообщает РБК-Спорт.