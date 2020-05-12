Амурский Роспотребнадзор рекомендовал детсадам еще поработать в режиме дежурных групп

В каком формате будут работать образовательные организации Приамурья после окончания периода нерабочих дней – этот вопрос рассмотрели в областном Правительстве на заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Наибольшее количество противоречий вызвал вопрос, касающийся дальнейшей работы детских садов: с одной стороны необходимо минимизировать контакты между детьми (в области из 169 зараженных коронавирусом 26 человек – дети), с другой – важно исключить варианты нахождения дошкольников на работе у родителей (в случае отсутствия других возможностей).

В результате по согласованию с амурским управлением Роспотребнадзора дошкольным образовательным организациям рекомендовано продолжить деятельность в режиме дежурных групп. Также было подчеркнуто, что формат работы учреждений определяет муниципалитет, исходя из ситуации в конкретной территории. «Там, где есть необходимость, количество дежурных групп следует увеличить», – отметили на заседании.

В школах, колледжах и организациях дополнительного образования детей до конца учебного года занятия рекомендовано проводить удаленно. «На сегодняшний день 27 муниципальных детских садов работают в штатном режиме, в 79 открыты дежурные группы, – сказала заместитель председателя правительства области – министр образования и науки области Светлана Яковлева. – Из 294 школ дистанционно занятия проводят 267 учреждений, в 14 введена смешанная форма обучения, в 13 – очная (это организации, находящиеся в труднодоступных территориях, в которых отсутствуют миграционные потоки)».

Завершение учебного года региональный минобрнауки рекомендовал в соответствии с учебным графиком. Вместе с тем было сообщено, что в некоторых школах ученики начальных классов, в полном объеме освоившие учебную программу, уже вышли на каникулы.

О завершении периода нерабочих дней с 12 мая заявил накануне президент Владимир Путин в рамках своего обращения к гражданам. «В своем выступлении Владимир Владимирович отметил, что период нерабочих дней завершается, но не завершается борьба с эпидемией. Как долго продлится эта борьба, сможем ли мы своевременно организовать экзаменационную кампанию в школах, открыть летние лагеря, где дети смогут полноценно отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом, – все это зависит только от нас, самих жителей. Поэтому необходимо принять исчерпывающие меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции и соблюдать все санитарные меры не только взрослым, которые в большей степени подвержены заражению, но и детям», – прокомментировала Светлана Яковлева. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.