Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:52 0

В центре Благовещенска случилась крупная авария

В центре Благовещенска случилась крупная авария

Вечером 12 мая в районе пересечения улиц Октябрьской и Театральной произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, водитель одного из автомобилей проехал на красный сигнал светофора.

На перекрестке нарушитель столкнулся с грузовиком. Участники аварии живы, сообщает паблик scaner28.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

🚧В районе пересечения Октябрьская-Театральная произошло серьезное ДТП. Как сообщили очевидцы, водитель «Субару» уходил от погони сотрудников полиции. В результате нарушитель проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с грузовиком. Участники аварии живы. ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?📲Присылай ⏩ 📮Direct @skaner28 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Правила использования материалов @skaner28 в шапке профиля 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #сканер28 #дтпблаговещенск #благовещенск #дтп28

Публикация от ПРОИСШЕСТВИЯ ДТП КРИМИНАЛ БЛГ (@skaner28)

«ДТП подтверждаем, сообщение поступило в 19:31. Три автомобиля столкнулись в районе дома № 83 на улице Театральной. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются», – пояснили в отделе ГИБДД по городу Благовещенску.

Просмотров всего: 803

#происшествия

распечатать


Происшествия

Амурские подростки стали чаще совершать преступления, связанные с наркотиками

Происшествия 2

Подростков будут судить за повреждение арт-объекта «Я люблю Белогорск»
Происшествия

В Благовещенске на перекрестке попала в ДТП скорая помощь (фото)
Общество 7

В Тынде на кладбище медведь разрыл могилу

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь