В центре Благовещенска случилась крупная авария

Вечером 12 мая в районе пересечения улиц Октябрьской и Театральной произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, водитель одного из автомобилей проехал на красный сигнал светофора.

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#происшествия

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Наталья Наделяева