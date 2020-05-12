В центре Благовещенска случилась крупная авария
Вечером 12 мая в районе пересечения улиц Октябрьской и Театральной произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, водитель одного из автомобилей проехал на красный сигнал светофора.
На перекрестке нарушитель столкнулся с грузовиком. Участники аварии живы, сообщает паблик scaner28.
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🚧В районе пересечения Октябрьская-Театральная произошло серьезное ДТП. Как сообщили очевидцы, водитель «Субару» уходил от погони сотрудников полиции. В результате нарушитель проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с грузовиком. Участники аварии живы. ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?📲Присылай ⏩ 📮Direct @skaner28 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Правила использования материалов @skaner28 в шапке профиля 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #сканер28 #дтпблаговещенск #благовещенск #дтп28
«ДТП подтверждаем, сообщение поступило в 19:31. Три автомобиля столкнулись в районе дома № 83 на улице Театральной. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются», – пояснили в отделе ГИБДД по городу Благовещенску.
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