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Продлён пропускной режим на территории города Свободный и Свободненского района

Продлён пропускной режим на территории города Свободный и Свободненского района

12 мая губернатор Амурской области принял решение о продлении действия пропускного режима в Свободном и Свободненском районе до 31 мая. Первоначально планировалось завершение срока ограничения 13 мая.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона и для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Свободненского района и города Свободного было введено ограничение для движения транспортных средств по территории с особым режимом.

Ограничительные меры в части въезда и выезда в Свободном и Свободненском районе ввели с 30 апреля. Въезд в город иногородних граждан и транспорта осуществляется только по пропускам.

Жителям Свободного в случае выезда в другие муниципальные образования Приамурья, за исключением Свободненского района, также необходимо оформлять пропуска для прохождения КПП.

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