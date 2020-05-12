В Тынде 13 мая откроют подъезд, закрытый на карантин
В Тынде завершается период изоляции жителей одного из подъездов пятиэтажного дома № 29 на улице Амурской. Две недели назад там был выявлен очаг новой коронавирусной инфекции. Чтобы предотвратить распространение вируса, жителей пришлось изолировать.
12 мая – последний день изоляции жильцов пятиэтажки. В течение двух недель им было запрещено выходить на улицу и контактировать с соседями. На изоляции находились 20 человек из 15 квартир.
Подъезд круглосуточно находился под охраной сотрудников полиции. Ежедневно проводилась санитарная обработка. 12 мая в подъезде прошла контрольная заключительная дезинфекция с обработкой стен, потолка и полов.
У жителей подъезда взяты контрольные анализы, заразившихся нет, информирует пресс-служба администрации Тынды.
Как жителям удается в течение двух недель соблюдать строгий режим, можно прочитать в материале Амур.life.
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