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12мая
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В Тынде 13 мая откроют подъезд, закрытый на карантин

В Тынде 13 мая откроют подъезд, закрытый на карантин
Фото: администрация Тынды

В Тынде завершается период изоляции жителей одного из подъездов пятиэтажного дома № 29 на улице Амурской. Две недели назад там был выявлен очаг новой коронавирусной инфекции. Чтобы предотвратить распространение вируса, жителей пришлось изолировать.

12 мая – последний день изоляции жильцов пятиэтажки. В течение двух недель им было запрещено выходить на улицу и контактировать с соседями. На изоляции находились 20 человек из 15 квартир.

Подъезд круглосуточно находился под охраной сотрудников полиции. Ежедневно проводилась санитарная обработка. 12 мая в подъезде прошла контрольная заключительная дезинфекция с обработкой стен, потолка и полов.

У жителей подъезда взяты контрольные анализы, заразившихся нет, информирует пресс-служба администрации Тынды.

Как жителям удается в течение двух недель соблюдать строгий режим, можно прочитать в материале Амур.life.

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#коронавирус #Тында

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