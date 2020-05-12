Почти 40 миллионов рублей взяли амурские предприниматели в кредит под 0 %

Кредитные организации одобрили 34 заявки от амурских предпринимателей на кредиты под 0 % для выплаты заработной платы. Первые беспроцентные кредиты в Приамурье выданы в начале апреля, рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Кредитные организации одобрили 34 заявки от амурских предпринимателей на кредиты под 0 % для выплаты заработной платы. Первые беспроцентные кредиты в Приамурье выданы в начале апреля.

Большой популярностью пользуется отсрочка и реструктуризация по имеющимся кредитам. Подано 123 заявки, 50 уже одобрено на общую сумму 178 миллионов рублей.

Также активно предприниматели обращаются в микрофинансовую организацию за микрозаймами. В работе сейчас находятся 34 заявки на 4 миллиона рублей. Большинство берут деньги на пополнение оборотных средств.

«Практика показывает, что многие предприниматели Амурской области, особенно в северных районах, не знают тех мерах поддержки, на которые могут рассчитывать. Наша задача: во-первых, донести до них всю информацию, а во-вторых – обеспечить помощь в ее получении. Очень важно, чтобы в такое непростое время мы помогли получить поддержку всем, кто на нее может рассчитывать. К этой работе необходимо активно подключиться главам на местах», – подчеркнул губернатор Василий Орлов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.