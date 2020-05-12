В Тынде COVID-19 выявили у сотрудницы мэрии
Мэр Тынды Марина Михайлова сообщила в своем инстаграм-аккаунте, что COVID-19 обнаружен в семье сотрудницы тындинской администрации. Заражение произошло через супруга – работника ОХР.
«Семья, с их слов, чувствует себя удовлетворительно. После выяснения факта изоляции мужа весь отдел мэрии, где работала жена, оперативно был направлен на дистанционную работу. Результат анализов контактных чиновников – отрицательный, на работу они выходят 14 мая, с чем я их и поздравляю», – сообщила Марина Михайлова.
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И это все о нем: КОВИД-19. Сегодня у нас нет новых случаев заболевания коронавирусом против вчерашних +7. Но Тында по-прежнему – на втором месте после Благовещенска: 33 случая – против 49. На душу населения с нашими 33 000 чел – это запредельно много. Более ста человек контактных с заболевшими! Будете продолжать игнорировать требования роспотребнадзора о дистанции и средствах индивидуальной защиты? Тогда вирус придет к Вам! Сколько бы мер не предпринимала Администрация с целью оградить вас от заразы – без ваших на то усилий эффект будет низким: береженого Бог бережет. Еще раз обращаюсь к Вам, дорогие горожане: избегайте лишних контактов, находитесь на работе и в общественных местах в масках, соблюдайте дистанцию, не устраивайте рабочих чаепитий и домашних приемов гостей! Будет у нас еще время поближе пообщаться. Рискует переболеть каждая семья, последние очаги заболевания – сплошь семейные, а контакты – в основном - рабочие. Болезнь заглянула и в семью сотрудницы Администрации – через супруга - работника ВОХР. Семья, с их слов, чувствует себя удовлетворительно. После выяснения факта изоляции мужа весь отдел мэрии, где работала жена, оперативно был направлен на дистанционную работу. Результат анализов контактных чиновников – отрицательный, на работу они выходят 14. 05, с чем я их и поздравляю. Еще одна хорошая новость – еще двое переболевших коронавирусом выписаны из больницы. Не расслабляемся! Но, соблюдая осторожность, верим в лучшее!
На сегодня в Тынде не зарегистрировано новых случаев заболевания.
«Сегодня у нас нет новых случаев заболевания коронавирусом против вчерашних плюс 7. Но Тында по-прежнему на втором месте после Благовещенска: 33 случая – против 49. На душу населения с нашими 33 000 человек – это запредельно много. Более ста человек контактных с заболевшими! Будете продолжать игнорировать требования Роспотребнадзора о дистанции и средствах индивидуальной защиты? Тогда вирус придет к вам! Сколько бы мер ни предпринимала администрация с целью оградить вас от заразы, без ваших на то усилий эффект будет низким», – написала глава города.
Марина Михайлова напоминает жителям Тынды о необходимости избегать лишних контактов, носить маски, соблюдать дистанцию. Также она написала: «Не устраивайте рабочих чаепитий и домашних приемов гостей! Будет у нас еще время поближе пообщаться».
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