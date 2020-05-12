В Тынде COVID-19 выявили у сотрудницы мэрии

Мэр Тынды Марина Михайлова сообщила в своем инстаграм-аккаунте, что COVID-19 обнаружен в семье сотрудницы тындинской администрации. Заражение произошло через супруга – работника ОХР.

«Семья, с их слов, чувствует себя удовлетворительно. После выяснения факта изоляции мужа весь отдел мэрии, где работала жена, оперативно был направлен на дистанционную работу. Результат анализов контактных чиновников – отрицательный, на работу они выходят 14 мая, с чем я их и поздравляю», – сообщила Марина Михайлова.

На сегодня в Тынде не зарегистрировано новых случаев заболевания.

«Сегодня у нас нет новых случаев заболевания коронавирусом против вчерашних плюс 7. Но Тында по-прежнему на втором месте после Благовещенска: 33 случая – против 49. На душу населения с нашими 33 000 человек – это запредельно много. Более ста человек контактных с заболевшими! Будете продолжать игнорировать требования Роспотребнадзора о дистанции и средствах индивидуальной защиты? Тогда вирус придет к вам! Сколько бы мер ни предпринимала администрация с целью оградить вас от заразы, без ваших на то усилий эффект будет низким», – написала глава города.

Марина Михайлова напоминает жителям Тынды о необходимости избегать лишних контактов, носить маски, соблюдать дистанцию. Также она написала: «Не устраивайте рабочих чаепитий и домашних приемов гостей! Будет у нас еще время поближе пообщаться».