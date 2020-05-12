Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:21 3

В Благовещенске временно перекроют подъезды к ТРЦ «Острова»

В Благовещенске временно перекроют подъезды к ТРЦ «Острова»

В Благовещенске с 13 мая закроют некоторые подъезды к ТРЦ «Острова». Это коснется главного въезда, подъезда со стороны улицы Пролетарской и двух внутриквартальных проездов.

Доступными для автомобилей останутся три подъезда к торговому центру – со стороны улицы Артиллерийской, а также – со стороны Северной и Загородной.

Решение об этом принято, чтобы увеличить пропускную способность улицы Мухина. Благодаря ограничениям, проезд по магистрали будет сквозным. Увеличить пропускную способность Мухина необходимо в связи с масштабным ремонтом улицы Калинина, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Просмотров всего: 975

#дороги #транспорт

распечатать


Общество 9

Движение по мосту через Зею в Благовещенске временно запретят
Происшествия

В Благовещенске на перекрестке попала в ДТП скорая помощь (фото)
Общество 9

На улицы Благовещенска нанесут холодный пластик со светоотражающими элементами
Общество 10

В Благовещенске ищут подрядчика для контроля за ремонтом дорог
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • talkative

    talkative
    1 час назад

    Это новый способ проявления эффективности управления городом-закрыть проезд куда-нибудь, к чему-нибудь?

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    47 минут назад

    Грамотный подход. Тц не столь важный объект. Им можно пренебречь.

  • Stariy Lis

    Stariy Lis
    12 минут назад

    Да неужели? Оказывается, если перекрыть две из четырех крупных улиц, соединяющих город с севера на юг, то пробки возникнут....как же мы раньше то не догадались))))Надо было еще и Мухина перекопать, чтобы вообще проблему снять.....Мигули на них нет....летели бы со скоростью ветра со своих должностей те, кто согласовывал эти проекты...

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь