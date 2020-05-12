В Благовещенске временно перекроют подъезды к ТРЦ «Острова»

В Благовещенске с 13 мая закроют некоторые подъезды к ТРЦ «Острова». Это коснется главного въезда, подъезда со стороны улицы Пролетарской и двух внутриквартальных проездов.

Доступными для автомобилей останутся три подъезда к торговому центру – со стороны улицы Артиллерийской, а также – со стороны Северной и Загородной.

Решение об этом принято, чтобы увеличить пропускную способность улицы Мухина. Благодаря ограничениям, проезд по магистрали будет сквозным. Увеличить пропускную способность Мухина необходимо в связи с масштабным ремонтом улицы Калинина, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.