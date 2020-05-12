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12мая
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сегодня, 19:52 3

Амурский минздрав: в регионе есть запас средств защиты для медиков на 2 недели

Амурский минздрав: в регионе есть запас средств защиты для медиков на 2 недели
Фото: tass.ru

Состоялось очередное заседание оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения на территории Амурской области новой коронавирусной инфекции.

И.о. министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева отметила, что для госпитализации больных COVID-19 в Приамурье предусмотрено 6 инфекционных стационаров на 417 коек. Согласно нормативу, 70 % коек должно быть обеспечено кислородом.

«Все койки, которые планировалось обеспечить кислородом, на сегодня им обеспечены. 8 мая завершена модернизация сетей в Благовещенской городской клинической больнице. В связи с этим кислородные концентраторы были перемещены в областную инфекционную больницу. Там также стартовала модернизация сетей кислорода, она будет завершена в ближайшее время», – сказала Светлана Леонтьева.

Что касается средств индивидуальной защиты, то в регионе создан необходимый запас на 14 дней. Ожидаются новые поставки в соответствии с графиками.

В лабораториях медучреждений, подведомственных минздраву региона, продолжается работа по обследованию граждан на коронавирус. Всего здесь на COVID-19 обследовано 6 357 человек, в том числе 266 человек из числа лиц 65 лет и старше, 102 беременные женщины, 3 915 медицинских работников, 1 758 работников органов соцзащиты населения.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Всего-то....

  • lev4ik

    lev4ik
    26 минут назад

    И.о. министра здравоохранения Приамурья.

    Опять АИ должности сочиняет.

  • Oldlord

    Oldlord
    9 минут назад

    Мало!

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