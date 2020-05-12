В ДВОКУ рассказали, как китель Рокоссовского оказался в Благовещенске

Центр музейных и краеведческих инициатив «Народный музей» рассказывает о музеях, в которых хранятся экспонаты времен Великой Отечественной войны. В Благовещенске таких более двадцати. На сайтах муниципальной информационной библиотечной системы и управления культуры размещены первые виртуальные экскурсии-рассказы.

Музей военного училища был основан в 1976 году. На сегодняшний день в фонде хранятся более 5 тысяч экспонатов. Основной раздел посвящен истории ДВОКУ и периоду Великой Отечественной войны.

Первый выпуск из училища состоялся за неделю до начала роковых событий – 16 июня 1941 года. Все выпускники-офицеры ушли на фронт. В целом за годы войны из стен учебного заведения выпустилось более 6,5 тысячи офицеров. Половина из них погибли на полях сражений.

27 выпускников стали Героями Советского Союза.

«Иосифу Бумагину присвоили высокое звание посмертно, – рассказывает об одном из выпускников заведующий музеем Фёдор Вернер. – Офицер погиб за две недели до Победы. Последний подвиг командир пулеметного взвода 396-го стрелкового полка лейтенант Бумагин совершил в бою за польский город Бреслау. Продвижению наших подразделений мешал огонь двух станковых пулеметов, искусно скрытых в разрушенном доме. Иосиф Романович подобрался к зданию и уничтожил пулемет. А амбразуру другого закрыл своим телом».

Семейные реликвии приносили курсанты, выпускники, преподаватели военного училища. Так, под стеклом в музее хранится серебряная ложка ветерана войны Тимофея Михайловича Садовича. С ней фронтовик прошагал до Берлина с 1941 по 1945 годы и вернулся домой.

«Некоторые раритеты мы получили из арсеналов Дальневосточного военного округа, – поделился заместитель начальника ДВОКУ по военно-политической работе Фёдор Бурков. – Примерно 30–35 лет в музейный фонд мы приняли снаряд от знаменитой "Катюши", также в нашем музее есть не менее известная "пушка-сорокапятка". Данное орудие принимало участие в сражениях против милитаристской Японии. Имеются и использованные снаряды пушки, найденные при раскопках».

Также в музее представлены образцы оружия, которые использовались в годы войны: ручной пулемёт Дегтярёва, пистолет-пулемет Шпагина, винтовка Токарева, снайперская винтовка и драгунский карабин Мосина, пистолет-пулемет Судаева.

Некоторые вещи создавали в годы войны на Дальнем Востоке, например, гимнастёрки образца 1943 года.

С особой гордостью в музее рассказывают об экспозиции, посвященной герою Советского Союза, Маршалу двух народов – СССР и Польши – Константину Рокоссовскому. Его имя было присвоено Дальневосточному училищу в 1969 году. Позднее правнучка великого полководца подарила музею ДВОКУ китель с наградами, фуражку и личные вещи Константина Константиновича. Среди них фотоаппарат, бинокль, часы и шашка.

Экскурсии в музей воинской Славы ДВОКУ проводят по предварительным заявкам. Они возобновятся после улучшения эпидобстановки. На сайтах библиотечной системы Благовещенска и управления культуры также размещены сюжеты про военно-исторический комплекс ДВОКУ «Партизанская деревня» и про артиллерийский полукапонир.