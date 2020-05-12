В Амурской области намерены снизить число травм на производстве

В Амурской области уменьшается статистика производственного травматизма. В сравнении с 2018 годом в прошлом году число случаев уменьшилось на 21 %. За прошлый год 260 амурских работодателей задействовали более 77 миллионов рублей на снижение травм на производстве.

В 2019 среди работодателей, зарегистрированных на территории Приамурья, наиболее востребованными мерами по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний были проведение обязательных периодических медицинских осмотров и приобретение работникам средств индивидуальной защиты.

Так, медосмотры прошли более 12 тысяч человек с 112 предприятий на общую сумму около 32,5 миллиона рублей. На покупку средств индивидуальной защиты предприятиями было израсходовано более 30 миллионов рублей, что позволило приобрести 60 тысяч средств защиты для 1 205 работников. Этой мерой воспользовались 59 амурских организаций.

Еще одним популярным мероприятием в 2019 году было санаторно-курортное лечение для работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами. На эти цели было направлено более 8,6 миллиона рублей. Свое здоровье смогли поправить сотрудники 10 организаций в здравницах Краснодарского края, Амурской области, республики Чувашии, Алтайского края и Республики Крым.

С 2019 года объем средств, направляемых на такие мероприятия, может быть увеличен до 30 % в случае использования работодателем дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста. Новой мерой воспользовались 7 организаций.

Всего в прошлом году предупредительными мерами по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами воспользовались 260 работодателей на сумму свыше 77 миллионов рублей.

Средства Фонда социального страхования (ФСС) Российской Федерации позволяют организациям и предприятиям области реализовать целую систему мер, направленную на сохранение здоровья работников, и могут использоваться в качестве дополнительного финансирования мероприятий по охране труда. Стоит напомнить, что по законодательству на эти цели работодатели могут использовать до 20 % страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Из 13 мероприятий работодатель может самостоятельно выбрать, куда и в каком объеме направить средства – приобретение средств индивидуальной защиты, прохождение работниками медицинских осмотров, приобретение аптечек, проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда и другие.

Как отмечают в Амурском региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации, концепция «Нулевого травматизма», или как по-другому ее называют Vision Zero, – это новый подход к организации системы охраны труда на предприятии для предотвращения травм и профессиональных заболеваний. По закону все работодатели в России отчисляют взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации. Эти средства расходуются на лечение, поддержку и реабилитацию работников, пострадавших от производственного травматизма. Также деньги могут быть направлены на профилактику трудовых травм и профессиональных заболеваний, чтобы люди не теряли здоровье на работе, а руководители предприятий и организаций не лишались ценных трудовых ресурсов. Именно второе направление сегодня наиболее перспективное во всем мире – лучше предотвращать аварии, травмы и болезни, чем бороться с их последствиями.

В 2020 году Амурской области на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма выделены средства в размере 99,6 миллиона рублей. Подать документы необходимо в срок до 1 августа 2020 года. Сделать это можно через портал www.gosuslugi.ru или почтовым отправлением (675002, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Горького, 15/1), сообщает пресс-служба регионального отделения ФСС.