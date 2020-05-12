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сегодня, 18:12 1

В Тынде определили подрядчика по благоустройству дворовых территорий

В Тынде определили подрядчика по благоустройству дворовых территорий
Фото: администрация Тынды

В Тынде в результате аукциона определили компанию, которая выполнит работы по благоустройству пяти дворовых территорий в 2020 году. Подрядчиком стала тындинская компания ООО «БСК-Взрывпром».

Во дворах уложат новый асфальт, установят новые бордюры и лавочки, а также произведут другие работы. Сейчас идёт подготовительный процесс. Работы по благоустройству стартуют в июне текущего года. Чтобы обсудить рабочие вопросы, с генеральным директором ООО «БСК-Взрывпром» Константином Рудницким встретился заместитель главы администрации Тынды по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства, благоустройства и градостроительства Владимир Плюхин.

По программе «Формирование современной̆ городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы» в этом году в столице БАМа будут обновлены придомовые территории по улицам Мохортова, 5; Школьная, 27, 29 и Красная Пресня, 46 и 60.

Придомовые территории благоустроят за счет федерального, областного и местного бюджетов на общую сумму более шести с половиной миллионов рублей.

Активные собственники домов, которые откликнулись в прошлом году на призыв провести собрание и принять решение о благоустройстве, уже в этом году увидят результат. Администрация Тынды напоминает, что собственники многоквартирных домов до сентября текущего года могут провести собрания и определиться с благоустройством придомовых территорий на 2021 год, информирует пресс-служба администрации города.

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#Тында

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Комментарии
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  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    1 час назад

    Серая действительность на фото.

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