В Белогорске объявили аукцион по продаже общественного туалета

Фото: администрация Белогорска

Комитет имущественных отношений администрации Белогорска объявил аукцион по продаже общественного туалета. Начальная цена лота – чуть более 5 миллионов рублей.

Площадь отдельно стоящего здания – более 56 квадратных метров. Общественный туалет расположен в центре города.

«Здание 2009 года постройки является муниципальной собственностью, – рассказала исполняющая обязанности председателя комитета имущественных отношений Анна Шапран. – Оно расположено на земельном участке площадью 208 квадратных метров. Техническое состояние удовлетворительное, фундамент – бетонный ленточный, стены кирпичные, перекрытия – железобетонные плиты. Крыша из металлочерепицы, окна – стеклопакеты. Внутренняя отделка сделана из плитки, побелка. Также есть системы инженерных коммуникаций – отопление, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение от центральных сетей города».

Заявки на участие в аукционе в электронной форме будут принимать до 11 часов утра 5 июня. 9 июня определятся участники. Сам аукцион состоится 11 июня на электронной площадке «РТС – тендер». Покупателями могут стать любые физические и юридические лица, информирует пресс-служба администрации Белогорска.