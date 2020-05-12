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сегодня, 18:00 3

В Белогорске объявили аукцион по продаже общественного туалета

В Белогорске объявили аукцион по продаже общественного туалета
Фото: администрация Белогорска

Комитет имущественных отношений администрации Белогорска объявил аукцион по продаже общественного туалета. Начальная цена лота – чуть более 5 миллионов рублей.

Площадь отдельно стоящего здания – более 56 квадратных метров. Общественный туалет расположен в центре города.

«Здание 2009 года постройки является муниципальной собственностью, – рассказала исполняющая обязанности председателя комитета имущественных отношений Анна Шапран. – Оно расположено на земельном участке площадью 208 квадратных метров. Техническое состояние удовлетворительное, фундамент – бетонный ленточный, стены кирпичные, перекрытия – железобетонные плиты. Крыша из металлочерепицы, окна – стеклопакеты. Внутренняя отделка сделана из плитки, побелка. Также есть системы инженерных коммуникаций – отопление, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение от центральных сетей города».

Заявки на участие в аукционе в электронной форме будут принимать до 11 часов утра 5 июня. 9 июня определятся участники. Сам аукцион состоится 11 июня на электронной площадке «РТС – тендер». Покупателями могут стать любые физические и юридические лица, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск

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Комментарии
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  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    ЛДПР, налетай, покупай!

    Михайлова Н.Ю., ждите персональное приглашение на участие в аукционе, уже отправили.

    Труш, присоединяйся, твоя боевая белогорская подруга считает, что это хороший бизнес, столько статей исписала...

    Ну и доход у тебя будет от управления туалетом не 3 копейки. Не?

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    1 час назад

    Распродают народное добро!

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    56 минут назад

    Результат "чудо оценки" рыночной стоимости. ООО "Амуроценка"?

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