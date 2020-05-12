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Футболист признался в убийстве сына, которое пытался списать на коронавирус

Футболист признался в убийстве сына, которое пытался списать на коронавирус
Фото: dailysabah.com/

Защитник турецкого любительского футбольного клуба «Бурса Йылдырым» Чевхер Токташ сознался в том, что убил своего пятилетнего сына Касима. Через 11 дней после смерти ребенка он сам пришел в полицию.

Сообщается, что мальчик был доставлен в больницу с симптомами удушающего кашля и подозрением на коронавирус. Медики отправили ребёнка в отделение интенсивной терапии, где он умер через два часа.

Через 11 дней Чевхер Токташ сам пришёл в полицию и признался в убийстве. Он сообщил, что задушил собственного ребёнка, сообщает Life.

«Я положил подушку Касиму на голову, когда он лежал на спине. Затем позвал докторов, чтобы снять с себя подозрения. Никогда не любил младшего сына, даже когда он родился. Не знаю почему, просто не любил», – рассказал футболист об убийстве.

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#дети #криминал #футбол

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