В историческом здании Амурского областного музея установят видеонаблюдение

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В Благовещенске ищут подрядчика для выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия здания – универсального магазина «Торговый дом "Кунст и Альберс"» 1894-1911 годов постройки. Сейчас там располагается областной краеведческий музей. Теперь в нем собираются провести систему видеонаблюдения в здании.

Соответствующий аукцион уже объявлен. Из средств бюджетного учреждения на установку 32 камер с подсветкой и остального сопутствующего оборудования готовы потратить около полутора миллионов (1 422 945 рублей). В условиях оговаривается, что выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе людей, находящихся в здании, или представлять угрозу их жизни и здоровью.

Завершить монтаж системы видеонаблюдения подрядчик должен в течение 30 рабочих дней с момента заключения контракта. Рабочим поставлено условие, что шуметь можно только в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по согласованию с заказчиком – краеведческим музеем.