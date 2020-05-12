Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:31 1

В историческом здании Амурского областного музея установят видеонаблюдение

В историческом здании Амурского областного музея установят видеонаблюдение
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске ищут подрядчика для выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия здания – универсального магазина «Торговый дом "Кунст и Альберс"» 1894-1911 годов постройки. Сейчас там располагается областной краеведческий музей. Теперь в нем собираются провести систему видеонаблюдения в здании.

Соответствующий аукцион уже объявлен. Из средств бюджетного учреждения на установку 32 камер с подсветкой и остального сопутствующего оборудования готовы потратить около полутора миллионов (1 422 945 рублей). В условиях оговаривается, что выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе людей, находящихся в здании, или представлять угрозу их жизни и здоровью.

Завершить монтаж системы видеонаблюдения подрядчик должен в течение 30 рабочих дней с момента заключения контракта. Рабочим поставлено условие, что шуметь можно только в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по согласованию с заказчиком – краеведческим музеем.

Просмотров всего: 54

#история #культура #строительство

распечатать


Власть

Чиновников смогут штрафовать за хамство в отношении граждан
В России и мире

Американский ветеран призвал не преуменьшать роль СССР во Второй мировой
Общество 5

Пляжная зона в Тынде вошла в федеральный реестр лучших практик благоустройства 2019 года
Общество 10

В Благовещенске ищут подрядчика для контроля за ремонтом дорог
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Eweweb

    Eweweb
    15 минут назад

    1 камера по 50 000 р. Неплохо. Это вообще законно?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь