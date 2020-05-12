В Приамурье зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом

12 мая в Амурской области выявлено 17 новых заболевших коронавирусом. Больных прибавили Шимановск, Белогорск и Свободный.

Благовещенск – 49;

Тында – 33;

Белогорск – 27 (+4);

Шимановск – 25 (+9);

Серышевский район (Тавричанка – 8, Бочкаревка – 1, Томское - 3) – 12;

Свободный – 8 (+4);

Магдагачинский район (Магдагачи) – 4;

Зея – 3;

Прогресс – 2:

Благовещенский район (Владимировка) – 2;

Ивановский район (Крещеновка) – 2;

Бурейский район (Талакан) – 1;

Завитинский район (Успеновка) – 1.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30 – 49 лет – 38,5 %.

34 человека выписаны из стационара с выздоровлением. 135 заболевших продолжают получать необходимое лечение, сообщает правительство области.

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, сообщает федеральный Роспотребнадзор.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 232 243 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлении 43 512 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. После возвращения из-за рубежа в течение 14 дней необходимо строго соблюдать правила изоляции.