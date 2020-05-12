В Приамурье зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом
12 мая в Амурской области выявлено 17 новых заболевших коронавирусом. Больных прибавили Шимановск, Белогорск и Свободный.
- Благовещенск – 49;
- Тында – 33;
- Белогорск – 27 (+4);
- Шимановск – 25 (+9);
- Серышевский район (Тавричанка – 8, Бочкаревка – 1, Томское - 3) – 12;
- Свободный – 8 (+4);
- Магдагачинский район (Магдагачи) – 4;
- Зея – 3;
- Прогресс – 2:
- Благовещенский район (Владимировка) – 2;
- Ивановский район (Крещеновка) – 2;
- Бурейский район (Талакан) – 1;
- Завитинский район (Успеновка) – 1.
Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30 – 49 лет – 38,5 %.
34 человека выписаны из стационара с выздоровлением. 135 заболевших продолжают получать необходимое лечение, сообщает правительство области.
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, сообщает федеральный Роспотребнадзор.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 232 243 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлении 43 512 человек.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. После возвращения из-за рубежа в течение 14 дней необходимо строго соблюдать правила изоляции.
Просмотров всего: 2451