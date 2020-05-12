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12мая
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сегодня, 17:19 21

В Приамурье зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом

В Приамурье зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом
Фото: pixabay.com

12 мая в Амурской области выявлено 17 новых заболевших коронавирусом. Больных прибавили Шимановск, Белогорск и Свободный.

  • Благовещенск – 49;
  • Тында – 33;
  • Белогорск – 27 (+4);
  • Шимановск – 25 (+9);
  • Серышевский район (Тавричанка – 8, Бочкаревка – 1, Томское - 3) – 12;
  • Свободный – 8 (+4);
  • Магдагачинский район (Магдагачи) – 4;
  • Зея – 3;
  • Прогресс – 2:
  • Благовещенский район (Владимировка) – 2;
  • Ивановский район (Крещеновка) – 2;
  • Бурейский район (Талакан) – 1;
  • Завитинский район (Успеновка) – 1.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30 – 49 лет – 38,5 %.

34 человека выписаны из стационара с выздоровлением. 135 заболевших продолжают получать необходимое лечение, сообщает правительство области.

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, сообщает федеральный Роспотребнадзор.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 232 243 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлении 43 512 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. После возвращения из-за рубежа в течение 14 дней необходимо строго соблюдать правила изоляции.

Просмотров всего: 2451

#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Николай К.

    Николай К.
    29 минут назад

    РОСПОТРЕБНАДЗОР не работает.

  • Myxira

    Myxira
    27 минут назад

    В каком населенном пункте "урожай"?

  • Николай К.

    Николай К.
    25 минут назад

    Вы чем там на Штабе занимаетесь? Пускаете пыль в глаза (моё предположение).

  • Tуман

    Tуман
    25 минут назад

    Щас Вася в инстаграме скажет, что это результат шалопайства жителей области во время майских праздников.

    Но всё под контролем

  • Ольга1972

    Ольга1972
    24 минуты назад

    Выздоравливайте

  • Работник ЖКХ

    Работник ЖКХ
    24 минуты назад

    Выходим из ограничений и карантина по решению президента... Что нас ждёт дальше? В городе не протолкнуться, в масках людей можно увидеть только в автобусе и магазине.сколько завтра будет выявлено заболевших?

  • Николай К.

    Николай К.
    24 минуты назад

    Myxira

    В каком населенном пункте "урожай"?



    Правды не скажут.

  • Водитель5

    Водитель5
    23 минуты назад

    Вот вам и первое мая выскакивает.

  • Водитель5

    Водитель5
    22 минуты назад

    Вот вам и первое мая выскакивает.

  • Водитель5

    Водитель5
    22 минуты назад

    Вот вам и первое мая выскакивает.

  • Водитель5

    Водитель5
    22 минуты назад

    Вот вам и первое мая выскакивает.

  • Водитель5

    Водитель5
    22 минуты назад

    Вот вам и первое мая выскакивает.

  • Водитель5

    Водитель5
    22 минуты назад

    Вот вам и первое мая выскакивает.

  • Николай К.

    Николай К.
    21 минута назад

    Работник ЖКХ

    Выходим из ограничений и карантина по решению президента... Что нас ждёт дальше? В городе не протолкнуться, в масках людей можно увидеть только в автобусе и магазине.сколько завтра будет выявлено заболевших?



    Только с нарастанием.

  • Николай К.

    Николай К.
    20 минут назад

    Водитель5

    Вот вам и первое мая выскакивает.



    1,9 мая выскочит 15 -25мая

  • atasy

    atasy
    18 минут назад

    МЧС сказали маска на улице бесполезна

  • Tуман

    Tуман
    17 минут назад

    atasy

    МЧС сказали маска на улице бесполезна



    На улице полезен памперс

  • Николай К.

    Николай К.
    8 минут назад

    У Кургановой уже "глаз замыленный" и корона....... Пора рокировку делать.

  • Николай К.

    Николай К.
    6 минут назад

    Tуман

    atasy

    МЧС сказали маска на улице бесполезна



    На улице полезен памперс



    Для продавцов хот догами

  • baili

    baili
    4 минуты назад

    почему нет интерактивной карты благовещенска с обозначением "карантинныъ ковидников", в Якутии же сделали. Указывается адрес дома без квартиры, если частный дом, то нет данных. Или у нас все в коттеджах живут? Если говорить о безопасности, то обозначьте.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    10 секунд назад

    Ещё одна новость. Россия "вышла" на второе место по числу заражённых коронавирусом (Яндекс)...

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