На счет по борьбе с коронавирусом в Приамурье перечислено более 13 миллионов рублей

На благотворительном счете по борьбе с коронавирусом в Амурской области с момента его открытия собрано 13 307 273 рубля. На добровольные пожертвования были приобретены средства индивидуальной защиты, бутилированная вода, организовано горячее питание для медиков.

Изначально планировалось, что на благотворительный счет будут переводить пожертвования бизнесмены и компании. От них поступали суммы по одному, по три миллиона рублей. Но свой вклад внесли также коллективы предприятий, администраций, министерств, индивидуальные предприниматели. Свои зарплаты переводили представители руководства муниципалитетов, министерств, предприятий. Были поступления из Республики Хакасия. Для борьбы с коронавирусом посильную помощь оказали амурчане переводами по 150, 200, 300, 1 000 рублей.

На средства индивидуальной защиты – противочумные одноразовые костюмы (2 510 штук), бахилы (2 050 штук), респираторы (8 751 штука), многоразовые очки (578 штук), перчатки (10 000 штук), шапочки (2 050 штук) – было направлено 4 953 685 рублей. Еще 1 миллион рублей направили на приобретение 50 тысяч одноразовых масок. На оплату бутилированной воды для медиков Амурской областной инфекционной больницы переведено 121 400 рублей.

414 тысяч рублей выделено на покупку 9 200 многоразовых масок для служащих Росгвардии и сотрудников УМВД. 1 255 800 рублей с благотворительного счета выделено на организацию горячего питания для сотрудников станции скорой медицинской помощи Благовещенска, Тындинской, Белогорской, Свободненской больниц.

Итого с благотворительного счета выделено 7 744 885 рублей, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

«Мы ценим каждое пожертвование вне зависимости от размера. Благодарен за социальную ответственность, которую проявляют наши граждане – тем, кто откликнулся на сбор помощи для борьбы с вирусом, тем, кто соблюдает рекомендации специалистов. Уверен, вместе, сплоченно мы справимся с этим испытанием», – сказал амурский губернатор Василий Орлов.