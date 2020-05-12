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Движение по мосту через Зею в Благовещенске на время полностью ограничат

Движение по мосту через Зею в Благовещенске на время полностью ограничат

В Благовещенске в среду, 13 мая, в 22:00 движение по мосту через Зею полностью перекроют для всех видов автотранспорта. Открыть проезд планируется 14 мая в 05:00.

«В это время будет проводиться монтаж временной эстакады, которая, по расчетам проектировщиков, позволит обеспечить пропуск транспортных средств грузоподъемностью до 10 тонн. В настоящее время осуществляется пропуск транспорта с максимальной разрешенной массой до 3,5 тонны. Благодаря установке эстакады мы существенно увеличим грузовой поток», — сообщил начальник городского управления ЖКХ Сергей Казанцев.

В настоящее время продолжается работа по изготовлению плит перекрытия для замены на дефектных участках. Мониторинг состояния пролётных строений мостового сооружения проводится в круглосуточном режиме, сообщает администрация Благовещенска.

Амурчан просят воздержаться от поездок через мост на время работ.

Как сообщало Амур.инфо, на одной из полос сооружения просела плита перекрытия, а на противоположной обнаружили потенциально опасный участок без видимых повреждений. В границах моста был введен режим ЧС локального характера.

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#транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    47 минут назад

    на мосту поставят мост через опасный участок???? гениально!! Браво!! две недели прошло, заменить плиту не было времени. ДНО!!!

  • Paster

    Paster
    36 минут назад

    inoy

    на мосту поставят мост через опасный участок???? гениально!! Браво!! две недели прошло, заменить плиту не было времени. ДНО!!!



    Написано же:

    В настоящее время продолжается работа по изготовлению плит перекрытия для замены на дефектных участках.

  • strannic

    strannic
    27 минут назад

    я один не понимаю фразу "полностью ограничат"?"

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