Движение по мосту через Зею в Благовещенске на время полностью ограничат

«В это время будет проводиться монтаж временной эстакады, которая, по расчетам проектировщиков, позволит обеспечить пропуск транспортных средств грузоподъемностью до 10 тонн. В настоящее время осуществляется пропуск транспорта с максимальной разрешенной массой до 3,5 тонны. Благодаря установке эстакады мы существенно увеличим грузовой поток», — сообщил начальник городского управления ЖКХ Сергей Казанцев.

В настоящее время продолжается работа по изготовлению плит перекрытия для замены на дефектных участках. Мониторинг состояния пролётных строений мостового сооружения проводится в круглосуточном режиме, сообщает администрация Благовещенска.

Амурчан просят воздержаться от поездок через мост на время работ.

Как сообщало Амур.инфо, на одной из полос сооружения просела плита перекрытия, а на противоположной обнаружили потенциально опасный участок без видимых повреждений. В границах моста был введен режим ЧС локального характера.