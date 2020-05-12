Амурские подростки стали чаще совершать преступления, связанные с наркотиками

Прокуратура Амурской области проанализировала работу правоохранительных органов области по выявлению, пресечению и предупреждению преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, за 3 месяца 2020 года. Установлено, что несовершеннолетними и при их участии совершено 78 преступлений.

Это почти на 36 % меньше, чем в прошлом году. Сокращение подростковой преступности зарегистрировано на территориях 12 муниципальных образований региона.

Половину всех преступлений, совершенных несовершеннолетними, составляют кражи чужого имущества. Меньше зарегистрировано преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, грабежей, угонов транспортных средств, мошенничеств. Реже несовершеннолетними совершались преступления в группе, в общественных местах, в том числе на улице.

В то же время возросло количество совершенных подростками преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

По статистике, каждое второе преступление совершено подростками, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, каждое четвертое – ранее судимыми. Большинство виновных молодых людей являлись учащимися образовательных учреждений.

Незначительно, на 1 %, увеличилось количество преступлений в отношении несовершеннолетних. Более чем в 2 раза увеличилось количество совершенных в отношении несовершеннолетних грабежей, возросло количество краж и мошенничеств.

Более половины всех зарегистрированных преступлений в отношении несовершеннолетних совершено против семьи. По-прежнему преобладают преступления, связанные со злостным уклонением от уплаты средств на содержание детей.

С учетом указанных тенденций прокуратура области принимает меры, направленные на усиление прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья, в том числе защиту от преступных посягательств, своевременность и полноту принятия правоохранительными органами и органами системы профилактики мер по предупреждению совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними, а также исключению нарушений при учете и регистрации преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них.