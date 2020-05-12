Чиновников смогут штрафовать за хамство в отношении граждан

В Госдуму внесли проект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Он предусматривает ужесточение штрафов, расширение трактовки оскорбления и признание публичным оскорбления через интернет. Отдельные пункты предусматривают наказание чиновников.

Авторы законопроекта – секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн – предложили внести изменение в само понятие «оскорбление», дополнить статью отдельными пунктами о наказании чиновников за хамство.

«Действующая редакция статьи 5.61 КоАП РФ не предусматривает ответственности за указанные противоправные действия, совершенные лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (обязанностей). Между тем в последнее время участились факты оскорбительных действий, унижающих честь и достоинства граждан, совершенных лицами, замещающими государственные или муниципальные должности», – говорится в проекте закона.

Авторы предложили изменить понятие оскорбления. Действующая редакция гласит, что это «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». В проекте закона предлагается дополнить формулировку словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме». Кроме того, в проекте указывается, что оскорбление может касаться не только одного лица, но и группы лиц.

Публичным предлагается считать не только оскорбление, нанесенное во время публичного выступления или через СМИ, но и распространенного в «информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»)».

Кроме того, за все виды оскорблений авторы предлагают значительно увеличить штрафы. За публичное оскорбление, в том числе через интернет, штраф для граждан предлагается повысить с 3-5 тысяч до 5-10 тысяч рублей, для должностных лиц – с 30-50 тысяч до 50-100 тысяч рублей, для юридических лиц со 100-500 тысяч до 200-700 тысяч рублей.

Статью, которая сейчас состоит из трех частей, предлагается дополнить еще двумя об ответственности чиновников. Часть 4-я должна гласить: «Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) – влечет наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, либо дисквалификацию на срок до одного года».

В пятой части предусматривается наказание за повторное оскорбление: штраф в размере от 100 до 150 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до двух лет.

28 апреля Хинштейн рассказал, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала положительный ответ на поправки, сообщает РБК.