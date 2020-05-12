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12мая
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сегодня, 16:35 2

С 13 мая психоневрологический диспансер Благовещенска будет принимать по предварительной записи

С 13 мая психоневрологический диспансер Благовещенска будет принимать по предварительной записи

12 мая в Благовещенске после выходных возобновил работу психоневрологический диспансер. С 13 мая посетителей в медицинское учреждение будут принимать строго по талонам.

Объявление о новом режиме приема размещено на входе в здание диспансера. Прием ведется в соответствии с противоэпидемическими требованиями. Поэтому посетителей принимают по предварительной записи и по талонам.

С 13 мая, чтобы попасть на прием, нужно позвонить по телефону 49-40-30. Также талон можно получить в терминале на цокольном этаже здания и подойти к указанному времени.

Посещение диспансера возможно только в медицинской маске.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    54 минуты назад

    Занимайте очередь)

  • Tуман

    Tуман
    50 минут назад

    скоро все там будем

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