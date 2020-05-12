С 13 мая психоневрологический диспансер Благовещенска будет принимать по предварительной записи

12 мая в Благовещенске после выходных возобновил работу психоневрологический диспансер. С 13 мая посетителей в медицинское учреждение будут принимать строго по талонам.

Объявление о новом режиме приема размещено на входе в здание диспансера. Прием ведется в соответствии с противоэпидемическими требованиями. Поэтому посетителей принимают по предварительной записи и по талонам.

С 13 мая, чтобы попасть на прием, нужно позвонить по телефону 49-40-30. Также талон можно получить в терминале на цокольном этаже здания и подойти к указанному времени.

Посещение диспансера возможно только в медицинской маске.