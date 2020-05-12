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12мая
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сегодня, 16:34 0

Благовещенску обещают вернуть горячую воду вечером 14 мая

Благовещенску обещают вернуть горячую воду вечером 14 мая
Фото: pixabay.com

Энергетики Благовещенской ТЭЦ 12 мая начали проверку технического состояния тепловых сетей перед сезоном ремонтов. Ежегодные весенние гидравлические испытания продлятся в течение 3 дней.

В связи с этим с 8:00 часов 12 мая в городе прекратилась подача горячей воды потребителям. Гидравлические испытания позволят выявить слабые места в магистральных тепловых сетях, если таковые имеются, и включить их в программу ремонтов трубопроводов.

После завершения проверки на прочность начнется подключение города к горячему водоснабжению. По плану, 14 мая к 20:00 горячая вода появится во всех районах, кроме тех, где сразу же стартуют ремонтные работы.

После окончания испытаний энергетики приступят к плановым ремонтным работам на теплотрассах. Первой ремонту подвергнется тепломагистраль северо-западного района Благовещенска, поэтому на период с 20:00 часов 14 мая до 20:00 часов 22 мая от горячего водоснабжения будут отключены центральная часть города от улицы Островского до улицы Чайковского между улицами Станционной и Октябрьской, сообщает филиал «Амурская генерация» АО «ДГК».

Гидравлические испытания – один из видов технического диагностирования состояния тепловых сетей повышенным давлением, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. Они входят в перечень обязательных мероприятий, необходимых для подготовки тепловых сетей ТЭЦ к отопительному сезону. На Благовещенской ТЭЦ гидравлические испытания проводятся два раза в год – весной и осенью.

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#ЖКХ

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