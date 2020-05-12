Как отличить экономность от нищеты: 10 признаков

Психологи и социологи выделили десять признаков, которые классифицируют нищего человека. Многие считают, что они просто экономные, но на деле это далеко не так. Если вы заметите более шести признаков у себя, то это повод задуматься о новых источниках дохода.

1 1. Покупка самых дешевых продуктов Находясь в магазине, вы покупаете продукты первой необходимости только по одному критерию – это самая низкая цена. Всегда берете продукты с полки с уценкой, даже несмотря на оканчивающийся в ближайшее время срок годности.

2 2. Стараетесь потратить именно сейчас как можно меньше К примеру, вам необходимо купить кондиционер для белья, при этом упаковка на 5 литров кондиционера стоит 500 рублей, а на 1 литр – 200 рублей. То есть, понятно, что купить 5 литров кондиционера будет выгоднее, чем упаковку более маленького объема. Но вы все равно купите кондиционер в литровой упаковке, потому что именно сейчас вы потратите меньше денег.

3 3. Отсутствует возможность купить некоторые вещи длительного использования К примеру, микроволновую печь или новый диван. Допустим, микроволновая печь вышла из строя, и вроде бы купить новую – это не грандиозные расходы, но у вас все равно никак не получается это сделать, по крайней мере по мере надобности. Приходится ждать месяц-два, а то и больше, пока получится выделить средства на ее покупку либо накопить.

4 4. Постоянно думаете о деньгах Когда денег все время не хватает на самые элементарные вещи и услуги, невольно постоянно станешь задумываться о бюджете, о деньгах, сколько их осталось и как рациональней их потратить, чтобы хватило на самое нужное. В итоге деньги становятся центром в вашей жизни, в том числе и в отношениях с другими людьми.

5 5. Стыдно за свою экономность Зачастую, как следствие постоянных мыслей и озабоченности о деньгах, возникает чувство стыда. Иногда это приобретает весьма нелепые формы, которые к тому же сразу бросаются в глаза окружающим. К примеру, в целях того, чтобы люди не подумали, что вы бедный, вы можете купить дорогую вещь, которая явно не вписывается в ваш внешний облик. Еще хуже, когда эти вещи покупаются в кредит.

6 6. Постоянный посетитель различных распродаж Несомненно, то, что вы любите распродажи, не говорит о бедности, но если случается так, что вам необходима какая-либо вещь, но вы ее не покупаете только потому, что ждете распродажи, то это уже похоже на один из признаков бедности.

7 7. Любовь к халяве Важный показатель грани между экономичностью и бедностью это отношение к «выгоде», «халяве» и «бесплатности». Экономный человек всегда будет задумываться о том, нужна все-таки ему та или иная вещь, хоть она и на халяву. Бедному же неважно: раз дают – бери.

8 8. Экономия на своих потребностях Все траты на себя у вас сводятся только к удовлетворению своих самых необходимых потребностей. Никаких лишних трат вы себе не позволяете. Исключительно продукты питания, гигиены и минимальное количество одежды. Ни о каких развлечениях и досуге вы и не думаете – это излишняя роскошь.

9 9. Экономите деньги в ущерб свободному времени К примеру, вы бы хотели провести выходной день за городом, прогуляться по парку, но вместо этого бегаете по магазинам в поисках самого дешевого продукта. При этом неважно, что за самой дешевой крупой надо идти на другой конец района города, а потом в противоположную сторону за самым дешевым растительным маслом. В результате ради очень сомнительной экономии вы попросту остаетесь без полноценного выходного дня.