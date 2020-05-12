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сегодня, 16:09 0

В благоустройство сквера в Свободном вложат более 35 миллионов

В благоустройство сквера в Свободном вложат более 35 миллионов
Фото: instagram.com/svb_inside

В городе президентского внимания Свободном собираются благоустраивать сквер. Он находится на пересечении улиц 40-летия Октября и 50-летия Октября. По проекту, там высадят новые деревья, поставят детский игровой комплекс.

Соответствующий аукцион уже опубликован на интернет-ресурсе. В качестве заказчика выступает муниципальное казенное учреждение «Стройсервис». Из бюджета города в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды муниципального образования "город Свободный" на 2018-2024 годы» выделено более 35 миллионов рублей (35 253 468,07 копеек).

Работы, в частности, включают в себя расчистку площадей от кустарника и мелколесья.

В обновленном сквере появится детский игровой комплекс, разные качели, цветочницы, урны, скамьи. Также высадят деревья: рябины, орех маньчжурский, липы, восточные ели, сирень, бархат амурский. Задумана и двухрядная живая изгородь.

Чтобы воплотить все замыслы в жизнь, у подрядчика будет менее полугода – выполнить работы необходимо не позднее 1 октября 2020 года.

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#отдых #Свободный

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