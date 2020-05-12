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сегодня, 15:50 2

Пенсионный фонд объяснил, как получить выплаты на детей, обещанные Путиным

Пенсионный фонд объяснил, как получить выплаты на детей, обещанные Путиным

В апреле-июне на каждого ребенка, не достигшего 3 лет, все российские семьи будут получать по 5 тысяч рублей. Кроме того, с 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в 10 тысяч рублей.

Ранее ежемесячная выплата 5 тысяч рублей предоставлялась с апреля по июнь на детей до 3 лет только семьям, имеющим право на материнский капитал. Сейчас получить ее могут и семьи, не имеющие права на материнский капитал, но родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Помимо этого, семьи с детьми, рожденными в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года включительно, получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого такого ребенка, начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены независимо от наличия права на материнский капитал.

Обратиться за выплатой можно через портал госуслуг, а также лично в клиентских службах ПФР до 1 октября 2020 года.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой прием граждан осуществляется только по предварительной записи по номеру Амурского регионального колл-центра ОПФР – 8 (4162) 202-400. Записаться на прием можно также на сайте ПФР.

Для заполнения заявлений на выплаты в 5 и 10 тысяч родителям понадобятся: паспорт заявителя; свидетельство о рождении каждого ребенка, на которого предусмотрены выплаты; реквизиты банковского счета заявителя. Реквизиты можно посмотреть в интернет-банке.

Получение выплаты в отделениях Почты России законом не предусмотрено.

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#дети #помощь #соцзащита #финансы

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Ветерок100

    Ветерок100
    25 минут назад

    С каких средств банкет?

  • Tуман

    Tуман
    22 минуты назад

    Ветерок100

    С каких средств банкет?



    Так Вася две зарплаты перечислил

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