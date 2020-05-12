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Выпускник благовещенской гимназии рассказал, как прошел онлайн-прослушивание в ГИТИС

Выпускник благовещенской гимназии рассказал, как прошел онлайн-прослушивание в ГИТИС
Фото: скриншот видео

17-летний благовещенец Макар Ковтунов в числе восьми дальневосточников успешно прошел предварительное прослушивание в ГИТИС. Оно состоялось в формате онлайн. Как проходило прослушивание в один из крупнейших театральных вузов в мире, Макар рассказал в эфире программы «Простые вопросы».

По словам школьника, попробовать свои силы в онлайн-прослушивании ему предложила мама. «Почему бы не попробовать свои силы? В любом случае это хороший опыт. И я зарегистрировался. Выучил прозу, потому что стихи, басни и песни я знал, осталось прозу подучить», – поделился Макар.

О себе 11-классник благовещенской гимназии № 1 рассказал, что увлекся поэзией, кинематографом и театром. Во время прослушивания он исполнил романс «Не для меня» и прочитал монолог из книги Александра Петрова «Заново родиться»: «Мне вспомнился монолог про мужчину и женщину. Он так мне понравился! Я его пересмотрел несколько раз, весь день учил».

Макар добавил, что его соперниками стали талантливые ребята из разных городов Дальнего Востока, на выступление каждому отводилось всего 10 минут. В результате Макар в числе восьми дальневосточников получил рекомендации для прохождения следующего этапа. Подробнее о том, как проходило прослушивание, смотрите в программе «Простые вопросы».

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#дети #интернет #образование #Простые вопросы

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