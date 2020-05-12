В амурском минздраве рассказали, как работают бригады скорой помощи в условиях пандемии

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В Благовещенске на станции скорой медицинской помощи отмечают некоторое снижение количества обращений. С начала пандемии число вызовов уменьшилось на 7 %, в среднем оперативный отдел принимает 294 обращения в сутки (в 2019 – 320). В амурском минздраве разъяснили, как работают бригады скорой помощи в условиях пандемии.

Жителям Благовещенска медицинскую помощь ежедневно оказывают 15 бригад. Угроза распространения коронавируса привнесла значительные изменения в работу медиков.

Уже на начальном этапе – при регистрации вызова по поводу повышенной температуры – диспетчер подробно выясняет эпиданамнез: были ли контакты с больными коронавирусной инфекцией, приезжал ли кто-либо из родственников из неблагополучных по COVID-19 территорий, уточняются и другие обстоятельства, которые могут послужить поводом перевода стандартного вызова в категорию небезопасных.

«Понятно, что в настоящее время любой вызов, даже самый, казалось бы, далекий от возможности заражения, может оказаться отягощенным опасностью инфицирования. Поэтому и для оказания помощи, скажем, получившему травмы пациенту, каждый специалист бригады получает защитную экипировку: одноразовый халат, шапочку, маску, перчатки – в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ. Если же есть подозрение на коронавирусную инфекцию, то к пациенту выезжает специализированная инфекционная бригада, экипированная противочумными костюмами (комбинезон с капюшоном, очки, перчатки, респиратор, высокие бахилы). После отработки каждого такого вызова медицинские работники проводят дезинфекцию себя и салона санитарного автомобиля (если доставляется пациент в инфекционный госпиталь). Средства защиты обеззараживаются и утилизируются после каждого больного. Все это также выполняется согласно методикам и приказам Минздрава РФ», – сообщил главный врач станции скорой медицинской помощи Благовещенска Игорь Никишов.

Между тем на станции отмечают некоторое снижение количества обращений. С начала пандемии число вызовов уменьшилось на 7 %, в среднем оперативный отдел принимает 294 обращения в сутки (в 2019 – 320).

Один из наиболее частых поводов для вызова скорой – высокое давление, число таких обращений примерно то же, что и в прошлом году. При этом вызовов из-за проблем с сердцем стало меньше на 10 %.

Из-за высокой температуры у детей вызывают скорую значительно реже (на 23 %), чем в 2019 году. Хотя количество обращений по поводу повышения температуры у взрослых увеличилось на 9 %.

«Мы готовы к любым вызовам. У нас есть все необходимые средства индивидуальной защиты. Это лишь один фактор из целого комплекса мер, которые предпринимаются в учреждении. Но понятно, что стопроцентной гарантии безопасности не дает никакая даже самая надежная экипировка. Однако когда мы шли в медицину, мы все понимали, что так или иначе будем сталкиваться с угрозами возможных заражений и не только коронавирусной инфекцией. Есть множество иных опасных заболеваний, более опасных, чем COVID-19. Это наша работа, поэтому, максимально защитившись, мы садимся в машину и отправляемся на помощь», – говорит врач инфекционной бригады ССМП Благовещенска Елена Мордовская.