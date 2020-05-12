Подростков будут судить за повреждение арт-объекта «Я люблю Белогорск»

В Амурской области предстанут перед судом двое подростков. Их обвиняют в повреждении арт-объекта «Я люблю Белогорск» в Белогорске. Юноши являются фигурантами уголовного дела по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм).

16 марта 2020 года в МО МВД России «Белогорский» поступило сообщение от местного жителя о том, что на территории городского парка культуры и отдыха поврежден фотопоинт «Я люблю Белогорск». Полицейские установили причастность к данному происшествию двух подростков. Это жители села Томское Серышевского района 2003 и 2005 годов рождения.

За нарушение комендантского часа в отношении родителей были составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В отношении самих подростков избрали меру процессуального принуждения – обязательство о явке.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено отделом дознания МО МВД России «Белогорский», и его фигуранты предстанут перед судом, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Амур.инфо сообщало о похожем случае в Благовещенске, когда подростки разбили фигуры, установленные в снежном городке. Вандалы были оперативно найдены.