В Амурской области соей заняли почти 100 тысяч гектаров полей

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В Амурской области продолжается посевная кампания. Посевы сои в южных и центральных зонах региона заняли 99 861 гектар полей. Это 12 % от плана, в 2019 году на текущую дату было засеяно 140 173 гектаров. По мере подсыхания почвы и набора ею оптимальных температур (10-12 градусов) в посевную будут включаться хозяйства северной зоны области.

На текущую дату зерновые культуры размещены на площади 195 402 гектара (выше уровня 2019 года на текущую дату на 1,2 тысячи гектаров), в том числе: пшеницей занят 121 231 гектар (88,2 % от плана), ячменем – 45 363 гектара, (107 % от плана), овсом – 23 357 гектаров (69 % от плана), тритикале – 1 162 гектара (79 % от плана), кукурузой на зерно – 4 289 гектаров (27 % от плана).

Картофелем засеяно 430 гектаров (21 % от плана) и 126 гектаров – овощами (19,4 %). Кормовые культуры размещены на площади 9 991 гектар. План сева кормовых культур по области выполнен на 39 %, в 2019 году этот показатель составлял всего 27 % от плана.

В этом году, согласно прогнозу, вся посевная площадь составит 1 201 тысячу гектаров, что выше уровня 2019 года на 21 тысячу, в том числе: зерновые культуры планируется посеять на площади 253 тысячи гектаров, что выше, чем в 2019 году, на 21 тысячу.

Посевы сои разместятся на площади 862 тысячи гектаров (доля сои в структуре севооборота снизится на 2 % по сравнению с 2019 годом и составит 72 %); картофель – на 14 тысячах, овоще-бахчевые – на 3 тысячах (на уровне 2019 года) и кормовые культуры – на 70 тысячах гектаров (выше уровня 2019 года на 10 тысяч гектаров), сообщает пресс-служба областного правительства.