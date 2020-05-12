Благовещенский городской суд с 12 мая рассматривает дела по видеосвязи

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В связи с этим вплоть до 31 мая все категории гражданских, административных дел и дел об административных правонарушениях будут рассматривать с помощью видеосвязи в помещениях суда, судья и участники процесса будут находиться в разных кабинетах.

Все участники судебных разбирательств будут получать дополнительные извещения о месте и времени рассмотрения дел. По всем вопросам к Благовещенскому городскому суду необходимо обращаться по телефонам приемной: 8 (4162) 59-39-68, 8 (4162) 59-39-95.

Как писало Амур.инфо, в Амурском областном и Арбитражном судах с 12 мая принимают участников судопроизводства только в масках и перчатках.