Амурским медикам, работающим с пациентами с COVID-19, сделают перерасчет зарплаты

Медикам Амурской области, которые работают с пациентами с диагнозом COVID-19, сделают перерасчет заработной платы. Министерство здравоохранения РФ дало разъяснения о порядке начисления стимулирующих выплат, предусмотренных 415 и 484 постановлениями правительства России.

На осуществление выплат стимулирующего характера амурским медикам предусмотрено 138 миллионов рублей.

Выплаты специалисты начали получать вместе с апрельской заработной платой. Они рассчитывались исходя из фактически отработанного времени с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19. То есть, если специалист в течение смены работал три или два часа с пациентами с подтвержденным диагнозом, то стимулирующие выплаты насчитывались на все время смены.

«Буквально вчера мы получили разъяснения на уровне минздрава России о порядке начисления данных выплат. Идет уточнение формулировки в части термина "за фактически отработанное время". То есть фактически отработанное время, за которое начисляются стимулирующие выплаты, это все время работы специалиста в месяце, за исключением больничного, отпуска и тому подобного. До 14 мая будет осуществлен перерасчет всем медицинским работникам в рамках осуществления выплат стимулирующего характера. До 14 мая все работники, которые получили стимулирующие выплаты ранее, получат перерасчет заработной платы в сторону увеличения», – сказала заместитель министра здравоохранения Амурской области Наталья Газданова. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.