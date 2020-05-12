Портал госуслуг к обещанным 8 часам утра по Москве так и не заработал

Несколько часов назад на ресурсе заявляли, что работа начнется в 8 часов утра по московскому времени, пользователям предлагали заказать уведомление о начале работы. Однако после массового обращения на портал европейской части России главная страница портала и вовсе перестала загружаться. Поэтому амурчане активно звонят на горячие линии Пенсионного фонда и социальной защиты населения.

Как сообщила компания-оператор сайта «РТ Лабс», временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой столкнулись пользователи, была вызвана проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений.

11 мая президент Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса и населения, пострадавшего от ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом COVID-19. Оформление пособий, заявленных президентом, происходит через портал Госуслуг или через отделение Пенсионного фонда.