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12мая
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сегодня, 14:57 5

Портал госуслуг к обещанным 8 часам утра по Москве так и не заработал

Портал госуслуг к обещанным 8 часам утра по Москве так и не заработал

Россияне штурмуют портал госуслуг для подачи заявлений на выплаты. Сервисы перестали работать 11 мая сразу после обращения президента Владимира Путина. На момент публикации не доступна ни одна услуга.

Несколько часов назад на ресурсе заявляли, что работа начнется в 8 часов утра по московскому времени, пользователям предлагали заказать уведомление о начале работы. Однако после массового обращения на портал европейской части России главная страница портала и вовсе перестала загружаться. Поэтому амурчане активно звонят на горячие линии Пенсионного фонда и социальной защиты населения.

Как сообщила компания-оператор сайта «РТ Лабс», временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой столкнулись пользователи, была вызвана проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений.

11 мая президент Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса и населения, пострадавшего от ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом COVID-19. Оформление пособий, заявленных президентом, происходит через портал Госуслуг или через отделение Пенсионного фонда.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Assi

    Assi
    32 минуты назад

    Все отлично работает! Мы еще в обед заявление подали, легко и без сбоев. Прям приятно..

  • Tуман

    Tуман
    27 минут назад

    Я уже выплату получил. Правда в несколько раз больше, чем обещали. Прям приятно..

  • Allenga

    Allenga
    9 минут назад

    а мы видно айпишником не вышли) утром не было пунктика про выплату, сейчас даже ошибку рисовать не хочет. только это

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  • google_дима егоров

    google_дима егоров
    2 минуты назад

    Всё работает, и утром заходил без проблем

  • AmurLand

    AmurLand
    27 секунд назад

    тоже всё получилось! Прям приятно

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