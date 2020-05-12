Портал госуслуг к обещанным 8 часам утра по Москве так и не заработал
Россияне штурмуют портал госуслуг для подачи заявлений на выплаты. Сервисы перестали работать 11 мая сразу после обращения президента Владимира Путина. На момент публикации не доступна ни одна услуга.
Несколько часов назад на ресурсе заявляли, что работа начнется в 8 часов утра по московскому времени, пользователям предлагали заказать уведомление о начале работы. Однако после массового обращения на портал европейской части России главная страница портала и вовсе перестала загружаться. Поэтому амурчане активно звонят на горячие линии Пенсионного фонда и социальной защиты населения.
Как сообщила компания-оператор сайта «РТ Лабс», временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой столкнулись пользователи, была вызвана проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений.
11 мая президент Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса и населения, пострадавшего от ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом COVID-19. Оформление пособий, заявленных президентом, происходит через портал Госуслуг или через отделение Пенсионного фонда.
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