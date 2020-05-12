Амурские медсёстры отмечают профессиональный праздник – Международный день медицинской сестры. По информации регионального минздрава, это самый многочисленный отряд медработников, поскольку наибольшую долю медицинских услуг оказывает именно сестринский персонал.

В системе амурского здравоохранения работают тысячи медсестер. Они трудятся в поликлиниках и стационарах, в операционных, в родильных залах, у постели больных, в скорой помощи.

Руководитель минздрава Амурской области Светлана Леонтьева поздравила медсестер с их профессиональным праздником.

«Сегодняшний праздник проходит в особых условиях – в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Наши медицинские сестры каждый день и час проходят суровое испытание, оказывают помощь пациентам, часто рискуя собственным здоровьем. Это требует не только профессионального мастерства, сострадания, чуткости, но и настоящего мужества. Они сегодня добросовестно работают на передовых позициях – в инфекционных и провизорных госпиталях, в бригадах скорой помощи. Они ведут выездную работу в поликлинических звеньях "неотложной помощи", выезжают к пациентам, проводят на дому необходимые процедуры, доставляют лекарства. На плечах медсестер сейчас невероятный груз ответственности, но они справляются. Сердечно поздравляю всех наших замечательных медицинских сестер с праздником и выражаю им огромную признательность. Желаю успехов, новых достижений и крепкого здоровья. Берегите себя!» – отметила Светлана Николаевна.

Традиционные праздничные мероприятия в городах и районах Приамурья в этом году отменены в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба амурского заксобрания, медицинская сестра областной стоматологической поликлиники Елена Саталкина и трое ее коллег из Константиновской больницы – Татьяна Бей, Наталья Хряпенко и Оксана Шаповал – получат благодарности председателя законодательного собрания. О награждении лично ходатайствовали руководители медучреждений. Каждая из отмеченных специалистов не один десяток лет посвятила здравоохранению области.