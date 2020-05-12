В Благовещенске на перекрестке попала в ДТП скорая помощь (фото)

Фото: instagram.com/autoroad.blg

12 мая в Благовещенске произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. С ним совершила столкновение легковая машина.

«Сегодня в 11:34 в дежурную часть поступило сообщение о том, что на регулируемом перекрестке улиц Кузнечной и Октябрьской произошло столкновение двух транспортных средств – Nissan X-Trail и автомобиля "ГАЗ". Люди в ДТП не пострадали, автомобили получили механические повреждения», – сказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску.

Причины произошедшего предстоит установить полиции. Между тем обстоятельства ДТП приводит инстаграм-паблик skaner28. Он отмечает, что Nissan X-Trail двигался на зеленый сигнал светофора, а скорая помощь ехала на «красный» со спецсигналами.