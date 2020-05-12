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12мая
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Американский ветеран призвал не преуменьшать роль СССР во Второй мировой

Американский ветеран призвал не преуменьшать роль СССР во Второй мировой
Фото: Министерство обороны РФ

Белый дом 9 мая исключил СССР из списка стран, которые одержали победу над нацизмом во Второй мировой войне. Американский ветеран Фрэнк Кон заявил РИА Новости о том, что власть совершает грубую ошибку, которую он должен исправить.

Ранее в аккаунтах Белого дома в Инстаграме, Facebook и Twitter появился пост, в котором победителями нацизма названы только США и Великобритания, а Советский Союз никак не упомянут.

«Это была грубая ошибка, которую нужно исправить, и требовать ее исправления должны соответствующие власти. Историю нельзя так переписывать», – сказал Кон.

По словам 94-летнего ветерана, который участвовал 25 апреля 1945 года во встрече советских и американских солдат на Эльбе, опубликованное сообщение не является «официальной политикой США».

Вместе с тем он отметил, что если упоминается Великобритания, то нужно сказать и о вкладе России. Британия была в проигрышной позиции на западном фронте до победы СССР под Сталинградом, поэтому нет сомнений в том, кто внес вклад в успешный исход, сказал Кон. Он также напомнил о роли СССР в высадке в Нормандии.

В МИД России ранее заявили, что Москва намерена провести серьезный разговор с официальными лицами Вашингтона по поводу искажения США итогов разгрома нацизма и роли СССР во Второй мировой войне.

Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин отметил, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что "попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться".

Многие пользователи подняли бунт в социальных сетях и оставили более 217 000 комментариев.

«Мы знаем правду! Слава народу СССР! Спасибо нашим прадедушкам и прабабушкам за Победу! Мы помним! Мы гордимся!», «Красавцы победили во Второй мировой, Блокадный Петербург отстояли, под Сталинградом битву прошли и флаг на Рейхстаге свой водрузили. Ребят, вы лучшие», «Это самая странная сказка, которую я когда-либо читала», «Слава советскому воину! Помним! Гордимся!», – пишут русскоязычные пользователи под постои Белого дома в Инстаграме.

Комментарии под постом оставили не только обычные люди, но и звезды отечественного шоу-бизнеса: Тимати, певица Валерия и актриса Наталья Рудова.

«Такое количество русских комментариев последний раз было под постами Леди Гаги», – шутят пользователи.

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#жизнь #политика

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