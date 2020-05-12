Амурский областной суд принимает посетителей только в масках и перчатках

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С 12 мая Амурский областной суд возобновило работу в прежнем режиме, но при этом вводит некоторые ограничения для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Так, участникам судопроизводства при нахождении в суде необходимо использовать маски, респираторы и перчатки.

Кроме того, на входе каждый посетитель должен пройти мониторинг температуры тела бесконтактным способом. Лица, не выполняющие данные требования, а также имеющие температуру тела выше 37 градусов, с признаками респираторного заболевания (кашель, насморк) в здания областного суда допускать не будут.

При этом личный прием граждан и доступ в здания суда лиц, не являющихся участниками судебного процесса, приостановлен.

Доступ участников процесса осуществляется в приемную суда (кабинет 106 по ул. Шевченко, 6) и залы судебных заседаний, расположенных на первом этаже. Ознакомление сторон с делами и материалами проводится в кабинете 106 в здании на ул. Шевченко, 6, при условии предварительного согласования времени с работником канцелярии.

Информация о ходе и результатах рассмотрения дел предоставляется посредством телефонной связи и на официальном сайте суда в разделе «Судебное делопроизводство». Копии судебных решений и иные документы направляются судом посредством почтовой связи либо в электронном виде, сообщается на сайте Амурского областного суда.

По всем вопросам необходимо обращаться в рабочее время по телефонам: 8 (4162) 51-34-27 (приемная), 8 (4162) 51-26-58 (отдел обеспечения по гражданским делам), 8 (4162) 53-03-80 (отдел обеспечения по уголовным делам), 8 (4162) 99-02-59 (отдел обеспечения по административным делам).

Ранее о возвращении к прежнему режиму работы с учетом профилактических мер заявил Арбитражный суд.