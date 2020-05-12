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Небольшие осадки, туман: прогноз погоды в Амурской области на 13 мая

Небольшие осадки, туман: прогноз погоды в Амурской области на 13 мая
Фото: pixabay.com

13 мая в Амурской области ночью ожидается переменная облачность, по северу местами небольшие осадки, в отдельных районах области туман. Ветер подует с севера, северо-запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура ночью от минус 1 до плюс 4, по северу при прояснении – до минус 8 градусов.

Днем по северо-западу области пройдут дожди, грозы. Порывы северо-западного умеренного ветра составят в отдельных районах до 15 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до плюс 12...17, по северу в осадках – до плюс 4...9 градусов.

В Благовещенске осадков не ожидается. Ветер северо-западный – до 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 1...3, днем – 15...17 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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#погода

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