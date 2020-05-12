Туристический сезон в России еще может состояться

Как только появится тенденция к снижению заболеваемости, регионы постепенно начнут снимать ограничения. И тогда россияне смогут поехать на курорты Крыма, Северного Кавказа, Краснодарского края.

Чернышенко порекомендовал носить маски и перчатки в транспорте, по возможности работать удаленно и соблюдать режим самоизоляции согласно предписаниям властей.

Чиновник согласился с тем, что туризм от пандемии пострадал сильнее всего. Но пандемия даст стимул к развитию внутреннего туризма. Во-первых, подросла внутренняя инфраструктура, во-вторых, приняты меры безопасности — все это должно склонить россиян к выбору российских курортов, сообщают «Вести».