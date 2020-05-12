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сегодня, 13:29 7

Туристический сезон в России еще может состояться

Туристический сезон в России еще может состояться

Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью телеканалу «Россия 24».

Как только появится тенденция к снижению заболеваемости, регионы постепенно начнут снимать ограничения. И тогда россияне смогут поехать на курорты Крыма, Северного Кавказа, Краснодарского края.

Чернышенко порекомендовал носить маски и перчатки в транспорте, по возможности работать удаленно и соблюдать режим самоизоляции согласно предписаниям властей.

Чиновник согласился с тем, что туризм от пандемии пострадал сильнее всего. Но пандемия даст стимул к развитию внутреннего туризма. Во-первых, подросла внутренняя инфраструктура, во-вторых, приняты меры безопасности — все это должно склонить россиян к выбору российских курортов, сообщают «Вести».

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#коронавирус #туризм

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Комментарии
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  • Баловник

    Баловник
    31 минута назад

    Мечтайте. Россияне без денег, какой Крым? ценник конский, обстановка "назад в будущее"

  • dance

    dance
    26 минут назад

    Конечно, может. Пляжная зона Тынды ждёт всех желающих.

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    22 минуты назад

    Чистотел Амур, Белые Горы, Бузули, Горняк - что вам еще надо? Для особенных эстетов в ЕАО езжайте: Кульдур, Санус.

    Непередаваемая ностальгия по СССР, запах Родины, сервис Родины.

  • Allenga

    Allenga
    20 минут назад

    В аптеке перекиси нет, ребенку не могу рану обработать! Но курорты Краснодарского края ждут меня! Зла нет на них!

  • Allenga

    Allenga
    19 минут назад

    Прекрасное далеко

    Чистотел Амур, Белые Горы, Бузули, Горняк - что вам еще надо? Для особенных эстетов в ЕАО езжайте: Кульдур, Санус.

    Непередаваемая ностальгия по СССР, запах Родины, сервис Родины.



    В Кульдуре где-то помнится обсерватор организовали,не?

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    7 минут назад

    Вы правы, но пока до 1 июня. Деньги за купленные путевки не возвращают, конечно. Но для процветания Руси Благословенной народ не должен жалеть денег.

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    6 минут назад

    Можно палатку разбить в окрестностях -Родиной дышать.

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