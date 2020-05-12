В Приамурье с золотодобытчика взыскали 20 миллионов рублей

В Амурской области с одного из золотодобывающих предприятий взыскали ущерб, причиненный окружающей среде. Такое решение принял суд по требованию природоохранного прокурора.

Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с министерством природных ресурсов Амурской области провела проверку соблюдения ООО «Карат» законодательства об охране окружающей среды при добыче россыпного золота в Зейском районе.

При разработке месторождения золота предприятие осуществляло пользование водным объектом – ручьем Безымянка путем забора воды и подачи ее на прибор, а также сброс сточных вод. При этом на участке горных работ дамбы рабочего и фильтрационного отстойников отсутствовали, руслоотводная канава для отведения ручья Безымянка за пределы горных работ не обустроена. Промывка золотосодержащих песков осуществлялась на прямотоке. Неочищенные технологические воды сбрасывались в русло ручья, приводя к его загрязнению.

Размер ущерба, причиненный водному объекту, составил более 20 миллионов рублей, сообщается на сайте Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

По данному факту Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор направил в Зейский районный суд исковое заявление о взыскании с ООО «Карат» в пользу Российской Федерации вреда, причиненного ручью Безымянка, в размере 20,9 миллиона рублей. Иск был удовлетворен в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.

Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле в Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Фото: abp-proc.ru