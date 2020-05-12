На улицы Благовещенска нанесут холодный пластик со светоотражающими элементами
В областном центре Приамурья будет нанесена новая дорожная разметка. Сделают это при помощи холодного пластика со светоотражающими элементами. При этом проводить работы запрещается, если на дороге есть какие-то дефекты.
В частности, холодным пластиком нанесут разметку «Стоп линия» и «Пешеходный переход». До начала выполнения работ, подрядчик должен представить заказчику – МУ «ГУКС» – на согласование разработанный проект, включающий в том числе схемы организации движения и ограждения места выполнения работ.
Горизонтальную разметку не допускается наносить при локальных повреждениях либо дефектах асфальтобетонного покрытия. В их числе размягченное асфальтобетонное покрытие; выбоины, ямы; проломы, выкрашивание; локальные нарушения ровности (пучины, просадки); 80–100 % износ асфальтобетонного покрытия, а также при наличии на ее поверхности наносов грунта, пятен масла, битума или мастики.
Место выполнения работ:
- улица Зейская – улица Б. Хмельницкого;
- улица Зейская – улица Мухина;
- улица Амурская – улица Театральная;
- улица Амурская – улица Мухина;
- улица Амурская – улица Загородная;
- улица Горького – улица Шимановского;
- улица Горького – улица 50-летия Октября;
- улица Октябрьская – улица Чайковского;
- улица Октябрьская – улица Кузнечная;
- улица Октябрьская – улица 50-летия Октября;
- улица Конная – улица Чайковского;
- Новотроицкое шоссе – улица Текстильная;
- улица Студенческая – улица Промышленная; улица Студенческая – Игнатьевское шоссе;
- улица Дьяченко – Игнатьевское шоссе;
- улица Василенко – Игнатьевское шоссе;
- улица Загородная от путепровода до улицы Красноармейской;
- улица Студенческая от путепровода на улице Загородной до Игнатьевского шоссе;
- улица Чайковского от моста реки Чигиринка до ж/д переезда;
- улица Калинина от улицы Институтской до улицы Воронкова;
- улица Заводская от улицы Заводской, 9 до МАОУ «Школа №24» села Белогорье;
- улица Октябрьская от улицы Политехнической до Театральной.
Работы должны быть выполнены с 1 июня и не позднее 31 октября. На это из городского и областного бюджетов выделено 8,9 миллиона рублей (8 986 180 рублей).
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