Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:11 3

На улицы Благовещенска нанесут холодный пластик со светоотражающими элементами

На улицы Благовещенска нанесут холодный пластик со светоотражающими элементами
Фото: dor-gost.ru

В областном центре Приамурья будет нанесена новая дорожная разметка. Сделают это при помощи холодного пластика со светоотражающими элементами. При этом проводить работы запрещается, если на дороге есть какие-то дефекты.

В частности, холодным пластиком нанесут разметку «Стоп линия» и «Пешеходный переход». До начала выполнения работ, подрядчик должен представить заказчику – МУ «ГУКС» – на согласование разработанный проект, включающий в том числе схемы организации движения и ограждения места выполнения работ.

Горизонтальную разметку не допускается наносить при локальных повреждениях либо дефектах асфальтобетонного покрытия. В их числе размягченное асфальтобетонное покрытие; выбоины, ямы; проломы, выкрашивание; локальные нарушения ровности (пучины, просадки); 80–100 % износ асфальтобетонного покрытия, а также при наличии на ее поверхности наносов грунта, пятен масла, битума или мастики.

Место выполнения работ:

  • улица Зейская – улица Б. Хмельницкого;
  • улица Зейская – улица Мухина;
  • улица Амурская – улица Театральная;
  • улица Амурская – улица Мухина;
  • улица Амурская – улица Загородная;
  • улица Горького – улица Шимановского;
  • улица Горького – улица 50-летия Октября;
  • улица Октябрьская – улица Чайковского;
  • улица Октябрьская – улица Кузнечная;
  • улица Октябрьская – улица 50-летия Октября;
  • улица Конная – улица Чайковского;
  • Новотроицкое шоссе – улица Текстильная;
  • улица Студенческая – улица Промышленная; улица Студенческая – Игнатьевское шоссе;
  • улица Дьяченко – Игнатьевское шоссе;
  • улица Василенко – Игнатьевское шоссе;
  • улица Загородная от путепровода до улицы Красноармейской;
  • улица Студенческая от путепровода на улице Загородной до Игнатьевского шоссе;
  • улица Чайковского от моста реки Чигиринка до ж/д переезда;
  • улица Калинина от улицы Институтской до улицы Воронкова;
  • улица Заводская от улицы Заводской, 9 до МАОУ «Школа №24» села Белогорье;
  • улица Октябрьская от улицы Политехнической до Театральной.

Работы должны быть выполнены с 1 июня и не позднее 31 октября. На это из городского и областного бюджетов выделено 8,9 миллиона рублей (8 986 180 рублей).

Просмотров всего: 941

#городская власть #дороги

распечатать


Общество 8

В Благовещенске ищут подрядчика для контроля за ремонтом дорог
Общество

В Благовещенске собираются оборудовать площадки для мусора почти на 8 миллионов
Общество 3

В Свободненском районе из-за состояния моста ограничено движение транспорта
Общество 2

В Благовещенске ремонтируют две улицы в рамках проекта «Улица Победы»
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    33 минуты назад

    Ещё желательно на этих пластмассовых переходах поставить киоск по продаже костылей, тросточек и гипса. Ибо зимой будем летать по этой пластмассовой красоте.

  • Баловник

    Баловник
    23 минуты назад

    Вот это хорошо, полезно! Да, и стоимость смешная 400к за перекресток.

  • Oldlord

    Oldlord
    19 минут назад

    Сознательный Гражданин

    Ещё желательно на этих пластмассовых переходах поставить киоск по продаже костылей, тросточек и гипса. Ибо зимой будем летать по этой пластмассовой красоте.



    Доживёт ли до зимы? )



Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь