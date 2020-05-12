На улицы Благовещенска нанесут холодный пластик со светоотражающими элементами

В областном центре Приамурья будет нанесена новая дорожная разметка. Сделают это при помощи холодного пластика со светоотражающими элементами. При этом проводить работы запрещается, если на дороге есть какие-то дефекты.

В частности, холодным пластиком нанесут разметку «Стоп линия» и «Пешеходный переход». До начала выполнения работ, подрядчик должен представить заказчику – МУ «ГУКС» – на согласование разработанный проект, включающий в том числе схемы организации движения и ограждения места выполнения работ.

Горизонтальную разметку не допускается наносить при локальных повреждениях либо дефектах асфальтобетонного покрытия. В их числе размягченное асфальтобетонное покрытие; выбоины, ямы; проломы, выкрашивание; локальные нарушения ровности (пучины, просадки); 80–100 % износ асфальтобетонного покрытия, а также при наличии на ее поверхности наносов грунта, пятен масла, битума или мастики.

Место выполнения работ:

улица Зейская – улица Б. Хмельницкого;

улица Зейская – улица Мухина;

улица Амурская – улица Театральная;

улица Амурская – улица Мухина;

улица Амурская – улица Загородная;

улица Горького – улица Шимановского;

улица Горького – улица 50-летия Октября;

улица Октябрьская – улица Чайковского;

улица Октябрьская – улица Кузнечная;

улица Октябрьская – улица 50-летия Октября;

улица Конная – улица Чайковского;

Новотроицкое шоссе – улица Текстильная;

улица Студенческая – улица Промышленная; улица Студенческая – Игнатьевское шоссе;

улица Дьяченко – Игнатьевское шоссе;

улица Василенко – Игнатьевское шоссе;

улица Загородная от путепровода до улицы Красноармейской;

улица Студенческая от путепровода на улице Загородной до Игнатьевского шоссе;

улица Чайковского от моста реки Чигиринка до ж/д переезда;

улица Калинина от улицы Институтской до улицы Воронкова;

улица Заводская от улицы Заводской, 9 до МАОУ «Школа №24» села Белогорье;

улица Октябрьская от улицы Политехнической до Театральной.

Работы должны быть выполнены с 1 июня и не позднее 31 октября. На это из городского и областного бюджетов выделено 8,9 миллиона рублей (8 986 180 рублей).