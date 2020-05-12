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12мая
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сегодня, 12:02 0

Яна Рудковская ответила на обвинения в плагиате

Яна Рудковская ответила на обвинения в плагиате
Фото: Стоп-кадр из видео

Жена Евгения Плющенко Яна Рудковская ответила на обвинения в плагиате. Накануне ряд СМИ сообщили, что Рудковскую и Плющенко обвиняет в плагиате блогер из Франции KATIE ONE.

Во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, Плющенко и Рудковская постоянно снимали в Инстагра видеоролики юмористической направленности со своим участием. Однако в итоге оказалось, что большая часть сюжетов – плагиат.

Как сообщают Sport24.ru, на это обвинение Рудковская ответила в своем телеграм-канале, однако нам найти это сообщение не удалось.

«Всех, кого волнует мой контент, внимательно читайте, что я пишу под своими видео. У меня огромное количество челленджей снято, которые взяты из Тик-Тока, Инстаграма и Ютуба! Я ни в коем случае не настаиваю на каком-то авторстве всех из них, но если бы я каждого, кто копирует мой контент, обвиняла в плагиате, то все адвокатские конторы России работали бы только на мои иски.

Что важно, любой крутой креативный контент приобретает вирусность, и я, например, радуюсь, когда вдохновляю кого-то! Эти 10 дней мне точно не до этого и есть за кого переживать больше, чем за видеоконтент. Тем не менее я написала Кэтти, о существовании которой узнала на днях.

Все мои видео мы делаем с моей командой! Что-то придумываю я, что-то предлагают они! Так что не надо высасывать сюжет из пальца, который "выеденного яйца не стоит" на фоне того количества контента, который создают сейчас в мире!

Мне кажется, в условиях карантина у всех обострилось чувство ненависти друг к другу! Я вот решила более на все провокации не отвечать, а четко идти по своему пути. Более не реагирую. У Кэтти отличные видео, я изучила сейчас ее страницу. Многие из них также взяты из Тик-Тока и Ютуба, что абсолютно нормально. В свою очередь я предложила сделать с ней что-то совместное и не думать точно о чем-то плохом! Мне кажется, "feat" в условиях карантина это более интересно, чем традиционный хайп!» – написала супруга Плющенко.

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