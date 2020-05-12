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12мая
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сегодня, 11:57 0

Студенты Амурского аграрного колледжа будут обучаться на новом тракторе за 3,4 миллиона

Студенты Амурского аграрного колледжа будут обучаться на новом тракторе за 3,4 миллиона

В текущем году 72 миллиона рублей выделило министерство образования и науки Амурской области на улучшение материально-технической базы амурских колледжей, а также на усиление в них системы безопасности. Реализация финансовых вложений уже началась: в учреждениях приобретаются металлоискатели, обновляется система пожарной безопасности, закупается новое оборудование. Так, в Амурский аграрный колледж на днях поступил новый трактор.

Стоимость транспортного средства – 3,4 миллиона рублей. Обучение студентов на новом современном оборудовании улучшит качество подготовки квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба амурского минобрнауки.

«Новое приобретение предназначено для возделывания пропашных, технических и овощных культур по самым актуальным и передовым технологиям. Большая функциональность, возможность работать практически в любых климатических условиях, маневренность машины позволит студентам получать отличные практические навыки, – прокомментировала директор колледжа Татьяна Романцова. – Благодаря новому оборудованию планируется создание мастерской по компетенции «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». Кроме того, в настоящее время ведется подготовка конкурсных площадок для проведения регионального чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по данной компетенции».

Условия обучения студентов в Амурском аграрном колледже будут улучшены и за счет средств федеральной субсидии. На оборудование пяти мастерских пойдут 43,7 миллиона рублей: «Механизация сельского хозяйства», «Геномная инженерия», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Ветеринария» и «Сити-фермерство». Реализация проекта, в который входит ремонт учебных помещений, закупка и установка оборудования, обучение педагогов, будет осуществляться в течение всего 2020 года.

Кроме аграрного колледжа поддержку от Минпросвещения РФ в этом году получил Амурский педагогический колледж, где на 12,1 миллиона рублей будет создано пять мастерских.

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#образование #финансы

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