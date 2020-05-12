Благовещенца оштрафовали на 10 000 рублей за поездку в автобусе без маски

Благовещенский городской суд вынес обвинительный приговор жителю города, который зашел в автобус без маски. Мужчина по судебному решению должен выплатить 10 000 рублей штрафа за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Согласно протоколу об административном правонарушении, составленному благовещенскими полицейскими, 24 апреля гражданин находился в общественном транспорте на маршруте № 9 без средств индивидуальной защиты (маски). Этим он нарушил постановление правительства РФ от 2 апреля 2020 № 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», а также пункта 4 распоряжения губернатора Амурской области от 27.02.2020 года № 10-р «О введении режима повышенной готовности».

В судебном заседании подсудимый вину признал и пояснил, что о необходимости передвижения в общественном транспорте в маске знал и такая маска у него с собой была. Однако надевать он ее не стал, так как ему необходимо было проехать только две остановки.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины подсудимым. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено, сообщает сайт городского суда.

В итоге суд постановил признать жителя города виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

Данное постановление в силу не вступило и может быть обжаловано в Амурском областном суде.