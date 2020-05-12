Пляжная зона в Тынде вошла в федеральный реестр лучших практик благоустройства 2019 года

Фото: администрация Тынды

Проект благоустройства пляжной зоны в Тынде, реализованный в прошлом году, вошел в федеральный реестр лучших практик благоустройства. Его формирует Минстрой России.

Ежегодно каждый регион, участвующий в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» должен направлять в профильное ведомство не менее двух лучших реализованных проектов благоустройства общественных территорий.

В 2020 году 132 проекта формирования комфортной городской среды из 73 городов 49 субъектов Российской Федерации вошли в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства, реализованных в 2019 году. Наибольшее количество практик в 2019 году представили Санкт-Петербург, Липецкая, Ленинградская, Московская, Нижегородская области, Республика Коми, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ.

«Для включения в федеральный реестр в Минстрой России поступило 536 проектов от 84 регионов. По результатам рассмотрения, конкурсной комиссией отобрано 132 лучших проекта, которые включены в федеральный реестр. Основная его цель – обмен опытом и решениями в сфере благоустройства, создание библиотеки лучших практик. С начала реализации федерального проекта в 2017 году в реестр включено 422 проекта», – рассказал глава Минстроя России Владимир Якушев.

От Амурской области для включения в федеральный реестр в Минстрой России было выставлено несколько проектов благоустройства общественных пространств, реализованных в 2019 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В федеральный реестр вошел проект «Пляжной зоны» в городе Тында.

«В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы “Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы” национального проекта “Жилье и городская среда” в Тынде была благоустроена пляжная зона, расположенная на левом берегу реки Тында, – рассказал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев. – Согласно проекту по благоустройству пляжной зоны были проведены работы по планированию местности, вырубке деревьев и кустарников, также укреплена береговая зона. На общественной территории появился мостик и пешеходные дорожки, установлены скамейки, урны, беседки, шезлонги и столы с зонтиками. Новая спортивная площадка для игры в пляжный волейбол и футбол и детская площадка, оборудованная качелями, горкой и песочницей уже радуют горожан. Рядом с пляжной зоной оборудованы контейнерные площадки, установлены биотуалеты, раздевалки, авто- и велопарковки. На благоустройство общественной территории было потрачено более 11,9 миллиона рублей».

Как рассказал замглавы Минстроя России Максим Егоров, количество конкурсных заявок не ограничено, чтобы оценить уровень заинтересованности субъектов и их готовность демонстрировать результаты работы. Также важно проанализировать как можно больше проектов, чтобы понимать основные тенденции развития городской среды в стране, выявлять основные ошибки и искать пути их решения.

Как сообщает Минстрой России, первый федеральный реестр лучших практик по итогам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» сформирован в 2017 году. Из 538 заявок было отобрано 125 проектов. По итогам 2018 года в федеральный реестр из 454 заявок комиссией было отобрано 165 лучших проектов.