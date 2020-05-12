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сегодня, 11:37 1

Амурские власти поговорят с пострадавшими бизнесменами о мерах поддержки

Амурские власти поговорят с пострадавшими бизнесменами о мерах поддержки
Фото: znak.com

Амурских предпринимателей приглашают на видеоконференцию «Федеральная и региональная поддержка пострадавшего бизнеса». Она пройдет 14 мая с 12:00 до 14:00 в формате «вопрос – ответ». Для участия необходимо заполнить гугл-форму и задать вопрос. Прием вопросов прекращается 13 мая в 15:00.

«Планируем провести четвертую видеоконференцию о дальнейших действиях малого бизнеса и помощи ему со стороны области и муниципалитетов в связи с экономическими трудностями в период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Цель конференции: поделиться реальным опытом государственной поддержки, ответить на актуальные вопросы амурских предпринимателей», – сообщают организаторы.

Предварительное количество участников – 200 человек, количество мест ограничено. Приглашены: губернатор Амурской области Василий Орлов, министерство экономического развития и внешних связей (министр Людмила Старкова, заместители министра), Центр «Мой бизнес» (исполнительный директор Татьяна Ситникова), Амурская региональная микрокредитная компания (директор Ольга Белоусова), банки, УФНС России по Амурской области, управление Роспотребнадзора.

Модератор конференции – председатель Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Амурской области, общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в Амурской области, председатель регионального отделения «Опора России» Борис Белобородов.

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#бизнес #коронавирус #областная власть #помощь

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Комментарии
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  • Mandalorian

    Mandalorian
    14 минут назад

    Ключевое слово- поговорят))

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