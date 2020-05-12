Молодые семьи Благовещенска приглашают побороться за денежные премии

Жителям Благовещенска предлагают принять участие в конкурсе «Молодая семья – 2020». Победители получат денежные премии. Конкурс проходит с 6 мая по 15 июля.

Молодым семьям, воспитывающим одного и более детей, предлагают принять участие в номинации «Мама, папа, я!», а семьям, пока не имеющим детей, – в номинации «Семейная пара».

Для участия в конкурсе необходимо до 20 июня подать заявку, предоставить портфолио, а также видеоролик или презентацию в формате MicrosoftPowerPoint (не более 25 слайдов), подтверждающие достижения семьи, отражающие активное участие в жизни города, лучшие традиции и взаимоотношения внутри семьи за последние два года.

Участников будут оценивать по степени социальной активности семьи, наличию семейных традиций, а также оригинальности представленной презентации или видеоролика, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Принять участие в конкурсе могут молодые семьи, где каждый из супругов является гражданином России, проживающие на территории Благовещенска, состоящие в зарегистрированном браке (возраст одного из супругов не превышает 30 лет), активно участвующие в жизни города, а также занимающиеся общественно-полезной, трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физкультурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни.

Городской конкурс «Молодая семья» проходит в Благовещенске второй год подряд. В прошлом году участие в нем приняли порядка 10 семей. Организатор конкурса – управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефонам: 51-55-09, 37-58-65.